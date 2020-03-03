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أخبار البلد

دخلوا حميات إمبابة.. نتائج سلبية لـ5 حالات أجانب مشتبه في إصابتها بكورونا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:25 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، تقريرًا من وزارة الصحة والسكان، يُفيد بدخول 5 حالات لأجانب مشتبه في إصابتهم بالفيروس، مستشفى حميات إمبابة، وعقب إجراء التحاليل المعملية لهم جاءت جميع النتائج سلبية.

جاء ذلك في إطار المتابعة الدورية مع مستشفيات الحميات للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا".

يذكر أن تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها من جانب الوزارة لإخضاع الوافدين عبر المنافذ البرية والبحرية، إلى الخطوات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا"، وذلك في إطار متابعة رئيس الوزراء على مدار الساعة للإجراءات التي تتخذها الأجهزة المعنية للوقاية من فيروس "كورونا" (COVID-19).
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