بالتعاون مع الصحة والأزهر والتعليم.. الحكومة تنظم دورات توعوية على إجراءات الوقاية من فيروس كورونا

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود التى يقوم بها قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها كافة الأجهزة المعنية للوقاية من فيروس "كورونا" (COVID-19).





وأكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات، أن قطاع إدارة الأزمات والكوارث بالمركز، سيبدأ التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، ومشيخة الأزهر الشريف، لتنظيم دورات تدريب توعوية لمديرى مدارس التربية والتعليم، والمعاهد الأزهرية والمدرسين، والأطقم الصحية على إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى من فيروس كورونا.





وأوضح اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها، أن قطاع الطب الوقائي سيقوم بتنفيذ تدريب لمديريات التربية والتعليم ومديري المعاهد الأزهرية أيام ٥ و١٢و19 مارس 2020، على كيفية الوقاية من المرض، مدعوم برسائل ونشرات توعيه للوقاية من فيروس كوفيد ١٩.





وأضاف أنه سيتم إلقاء محاضرات من خلال شبكة الفيديو كونفرانس، ستتناول مكافحة العدوى وأسلوب الوقاية من المرض، وأسلوب التعامل مع الحالات المشتبه بها، وتنفيذ سيناريو بكل مدرسة أو معهد أزهري، عن كيفية الوقاية من المرض.





ولفت اللواء محمد عبد المقصود إلى أنه سيتم إجراء مسابقة لاختيار أفضل مدرسة أو معهد أزهرى على مستوى كل محافظة، فى الالتزام بمعايير الوقاية من الأمراض، لتكريمهم بعد الاطلاع على أنشطتهم المصورة لتطبيق السيناريوهات الموضوعة.





وصرح أسامة الجوهرى، إلى أنه تم أيضًا تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بتوزيع نشرات توعوية ولافتات على جميع الوزارات لتعميمها على الجهات الحكومية التابعة حول سبل الوقاية من الفيروس المشار إليها.