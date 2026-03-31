بريطانيا تعلن عن تعزيز دعمها الدفاعي لحلفائها في الشرق الأوسط

أعلن وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، بأن المملكة المتحدة تخطط لإرسال معدات دفاع جوي إضافية إلى الشرق الأوسط لدعم حلفائها في مواجهة الهجمات الإيرانية المستمرة.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان رسمي اليوم إن هيلي، خلال جولة إلى المنطقة، أجرى سلسلة من المحادثات مع المسؤولين المحليين حول تعزيز التعاون الأمني الإقليمي ومناقشة الوضع في مضيق هرمز، مؤكدة أهمية تعزيز الشراكات مع دول الخليج في مجال الأمن.

وأشار هيلي في البيان إلى أن المملكة المتحدة تثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها شركاؤها في الخليج لحماية بلادهم، مؤكدًا التزام بريطانيا الطويل الأمد بدعم حلفائها والسعي المستمر للتوصل إلى حل سريع للصراع القائم في المنطقة.