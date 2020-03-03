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أخبار العالم

هنية: أمريكا عرضت التدخل لإنهاء الانقسام الفلسطيني ورفضنا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:02 م
هنية
هنية
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سمر صالح
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إنّ استراتيجية حماس قائمة على ضرورة الوحدة الفلسطينية.

وأضاف هنية: "قدّمنا الكثير من التنازلات للوصول إلى رؤية فلسطينية واحدة، وعرضنا 4 خيارات، الخيار الأول إجراء انتخابات عامة، والخيار الثاني انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني خارج رام الله، ليتمكن الجميع من المشاركة، والخيار الثالث هو إمكانية عقد المؤتمر الوطني الفلسطيني في القاهرة، أما الخيار الرابع فهو أن تؤلف حكومة وحدة وطنية فلسطينية".

وأوضح أن "أي خيار من هذه الخيارات تتعاطى معه حركة فتح بإيجابية، فنحن مستعدون للمضي قدمًا فيه".

وفي إطار زيارته إلى موسكو، لفت إلى أن "روسيا على علاقة جيدة مع كل الفصائل الفلسطينية وتستضيف الجميع، وهي قادرة على التحرك الدولي لدعم القضية الفلسطينية".

وشدد هنيّة على أنّ الفصائل الفلسطينية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالسعي للمصالحة الفلسطينية، في وقت تعتبر "حماس" الدور المصري محوريًا في مسار المصالحة.

وأشار إلى أنّ "المطلوب من الإخوة في فتح التخلص من بعض القضايا العالقة منذ ما قبل أوسلو"، وأضاف: "حمّلتُ السفير الفلسطيني رسالة للرئيس عباس حول استعداد حماس لاستقبال وفد السلطة في غزة".

وكشف هنية "أن واشنطن حاولت الاتصال بحركة حماس ونحن رفضنا"، مضيفا "رفضنا أي اتصالات سرية مع الإدارة الأمريكية، ومن المهم جدًا أن نقطع الطريق على سيطرة الأمريكي على المنطقة وعلى الدول المتضررة من الولايات المتحدة أن تجد وسائل للتواصل والالتقاء". 

هنيّة أكد أننا "نملك الوعي لقطع الطريق على أي محاولة لشق الصف بين حماس والجهاد"، وقال إن "التهديدات لم تتوقف، والمقاومة في غزة عصية على الكسر".

وعلّق هنية على اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني بالقول إنه "قتل غدرًا على يد الأمريكيين، وكان دوره محوريًا، وكان طبيعيًا مشاركة وفد من حماس بواجب العزاء بالشهيد سليماني".
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