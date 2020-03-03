شاهد.. الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ طفلا محتجزا داخل شقته بحدائق القبة

نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، في إنقاذ طفل عقب احتجازه داخل الشقة سكنه بأحد العقارات بحدائق القبة.





وورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة باحتجاز طفل يبلغ من العمر 3 سنوات داخل الشقة محل سكن أسرته بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وغلق باب الشقة من الداخل وعدم تمكن أسرته من الدخول.





وعلى الفور انتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، حيث تم فتح باب الشقة، وإخراج الطفل سالمًا.



