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حوادث

شاهد.. الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ طفلا محتجزا داخل شقته بحدائق القبة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:06 م
الحماية المدينة تنقذ
الحماية المدينة تنقذ طفل احتجز داخل شقته
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كتب محمد صبري
نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، في إنقاذ طفل عقب احتجازه داخل الشقة سكنه بأحد العقارات بحدائق القبة.

وورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة باحتجاز طفل يبلغ من العمر 3 سنوات داخل الشقة محل سكن أسرته بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وغلق باب الشقة من الداخل وعدم تمكن أسرته من الدخول.

وعلى الفور انتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، حيث تم فتح باب الشقة، وإخراج الطفل سالمًا.

ولقيت سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان ورضا أهلية الطفل الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول في التعامل مع البلاغ، حيث يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل جميع التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع بلاغات المواطنين والمواقف الطارئة.
شاهد.. الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ طفلا محتجزا داخل شقته بحدائق القبة
شاهد.. الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ طفلا محتجزا داخل شقته بحدائق القبة
شاهد.. الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ طفلا محتجزا داخل شقته بحدائق القبة
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