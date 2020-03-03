بعد طلاقها.. حقيقة ارتباط أديل بـ عضو فريق One direction

نفى المغني الشهير هاري ستايل، الشائعة التي لاحقته على مدار الأيام الماضية حول ارتباطه بالنجمة العالمية أديل سرًا، بعد رؤيتهما سويا في إحدى العطلات.





وقال هاري ستايل، في حوار إذاعي، إنه نادرا ما يلتقط صورا مع أديل، ولذلك انتشرت شائعة ارتباطهما، مؤكدا أنهما مجرد صديقين.





وأضاف عضو فريق One direction: "في أي وقت يقرر مطربان أن يتنزها سويا تنتشر شائعة أنهما إما مرتبطان أو يتعاونان فنيًا".





يشار إلى أن هاري ستايل سبق وارتبط بالنجمة العالمية تايلور سويفت وعارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، وكانت أديل انفصلت عن زوجها سيمون كونكي منذ بضعة أشهر.



