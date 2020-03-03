النقل تدرس عمل تذكرة موحدة لجميع وسائل المواصلات (تفاصيل)

أجرى اليوم وزير النقل الفريق مهندس/كامل الوزير جولة تفقدية لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية لمحطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو وأعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى «السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة /العاشر".









بدأت الجولة بتفقد محطتي النزهة وهشام بركات بالمرحلة الرابعة حيث اطمأن الوزير على الانتهاء من شبابيك التذاكر وتوافر الأجهزة بها وربطها مع منظومة التذاكر في كافة الخطوط وعمل السلالم الكهربائية التي تم تركيبها وكذلك شاهد الوزير الانتهاء من بوابات الدخول والخروج وأجرى تجربة عملية في الحصول على التذكرة والدخول بها من البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك كما شاهد عمل الكارت الممغنط الخاص بالدخول والخروج من البوابات ووجه بعمل دراسة فورية لربط تذاكر المترو بتذاكر القطار الكهربائي ثم ربطهما مستقبلا بتذاكر المونوريل الذي يتم تنفيذه بالإضافة إلى الربط مع تذاكر أتوبيسات النقل العام ليصبح هناك تذكرة موحدة لجميع وسائل المواصلات.





كما وجه بسرعة الانتهاء من منظومة الحريق بالمحطات وعمل تجارب لها قبل التشغيل التجريبي كما شدد الوزير على تكثيف العلامات الإرشادية بكافة المحطات لتسهيل تنقل الركاب داخل المحطة خاصة في المحطات التبادلية لسهولة التنقل بين الخطوط الثلاثة ، ثم تابع وزير النقل معدلات تنفيذ باقي محطات المرحلة (قباء - عمر بن الخطاب – الهايكستب - عدلي منصور ) مستقلًا قاطرة اختبار السكة ووجّه بضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المحطات وإنهاء اختبارات أنظمة التشغيل والتحكم الخاص بها لفتح المحطات للركاب في 25 إبريل المقبل، بالتزامن مع وضع حجر الأساس للقطار الكهربائى «السلام/ العاصمة الإدارية/ العاشر من رمضان»،





وعقد «الوزير» اجتماعًا موسعًا في محطة عدلى منصور التبادلية مع الشركات المنفذة لمشروع القطار الكهربائى، الذي وجهت القيادة السياسية بالانتهاء منه خلال 24 شهرًا، وتم استعراض معدلات التنفيذ، إذ وصلت نسبة إنجاز الأعمال المدنية بمحطات القطار الكهربائى إلى 21.4 % ، وتم الانتهاء مما يقرب من 20.7 % من أعمال الكبارى، و62..3% من أعمال الأنفاق، و18.5% من أعمال جسور السكة، وحوالى 9.7 % من أعمال إنشاء ورشة الصيانة.





كما تفقد وزير النقل محطات وجسر المشروع من عدلى منصور حتى محطة العاصمة الإدارية، والتقى بالمهندسين والفنيين، وأكد ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، نظرًا للأهمية الكبرى للمشروع واكد الوزير ان هذا المشروع سيساهم في ربط القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وخدمة المستثمرين والمناطق الصناعية بهذه المجتمعات العمرانية الجديدة والمساهمة في زيادة النمو وتطور المجتمعات العمرانية الجديدة سكنيا و تجاريًا و صناعيًا مضيفا ان مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي لها أهمية كبيرة في تعظيم منظومة النقل الجماعي.









وفي تصريحات صحفية على هامش الجولة أكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعي، مشيرا إلى أن محطة عدلي منصور محطة تبادلية وتعتبر نموذج للنقل متعدد الوسائط، حيث ستربط ما بين الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي كما سيتم ربطها بخط سكة حديد القاهرة السويس وموقف الاتوبيسات.





وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في جلسته الأخيرة على قيام الهيئة القومية للأنفاق بالتعاقد مع شركة RATP الفرنسية العالمية المتخصصة والتي تدير المترو في عدد من العواصم العالمية مثل باريس ولندن للقيام بأعمال إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، لمدة 15 سنة، وهو ما سيسمح بتقديم خدمة متميزة للمواطنين.





جدير بالذكر أن مسار القطار الكهربائى يبلغ طوله 70 كيلومترًا، ويشمل إنشاء 12 محطة على طول المسار، كما يشمل نطاق العمل بالمشروع تنفيذ 6 كبارى، ونفقين، بالإضافة إلى 4 كبارى سيارات بالهايكستب ومداخل مدينتى المستقبل والشروق وجاري دراسة مده جنوب العاصمة الإدارية الجديدة ليصل لطريق القطامية لخدمة المدينة الرياضية كمًا جاري دراسة مدة شمالا لإنشاء محطة العاشر.