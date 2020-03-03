اليونان: تركيا مهرب رسمي للبشر.. ومن واجب أوروبا مساعدتنا في أزمة اللاجئين

أكد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أنه لا توجد أزمة لاجئين، ولكنها محاولة من جانب تركيا لصرف الأنظار عن الملف السوري.





ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء، عن رئيس الوزراء اليوناني، قوله إن أزمة اللاجئين أصبحت تشكل تهديدا مستمرا للحدود الأوروبية واليونانية، وأن تركيا الآن أصبحت "مهربا رسميا للبشر".





وأشار إلى أنه من واجب أوروبا أن تساعد اليونان في أزمة اللاجئين، وأنها ستفعل ذلك، لافتا إلى أنه تم إرسال رسالة واضحة للمهاجرين بعدم عبور الحدود اليونانية بصورة غير شرعية.





وكان المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، قد نفى -في وقت سابق اليوم- التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واتهامه القوات اليونانية بإطلاق النار وقتل اثنين من المهاجرين وإصابة ثالث بجروح خطيرة.





وقال بيتساس -في تدوينة له- إن" قوات حرس الحدود اليونانية لم تطلق أي أعيرة نارية على أي شخص كان يحاول دخول البلاد بطريقة غير شرعية"، واصفا اتهامات أردوغان بأنها "خاطئة وكاذبة".





وفي السياق ، اتهم وزير الخارجية اليوناني ، تركيا بالانخراط في حملة تضليل فيما يخص أعداد اللاجئين الذين دخلوا الأراضي اليونانية من تركيا.