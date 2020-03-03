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ديني

هل قتل الحشرات الضارة حلال أم حرام .. أمين الفتوى يجيب

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:42 م
حكم قتل الحشرات الضارة
حكم قتل الحشرات الضارة
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عبد الرحمن محمد
قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أي شيء فيه ضرر على الإنسان يجوز قتله ما دام كانت مصدر أذى.

وأضاف شلبي، فى إجابته على سؤال « هل قتل الحشرات حرام» أنه يجوز قتل الحشرات المسببة للضرر في بيوتنا «النمل الناموس الذباب».

وأوضح أنه إذا كان النمل أصبح منتشرا مؤذيًا فلا مانع من قتله درءًا لمفسدته أما إذا كان لا يؤذينا فنتركه، وأخبرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن هناك 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، حيث إنها تكون مؤذية، وهي: «الكلب العقور، والأفعى، والحدأة، والغراب الخبيث».

وتابع: أي شيء يكون منه ضرر أو أذى نفسي أو مالي يجوز التخلص منها .

هل يجوز التخلص من الحشرات المؤذية

قال الدكتور مجدي عاشور، المُستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن النمل واحد من الحشرات التي لا يجوز قتلها بغير سبب.

وأوضح «عاشور» في إجابته عن سؤال: «ما حُكم قتل النمل؟»، أن هناك خمسة فواسق أخبرنا عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقتلن في الحل والحرم، حيث إنها تكون مؤذية، وهي: «الكلب العقور، والأفعى، والحدأة، والغراب الخبيث، والفأرة».

واستشهد بما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا».

وأضاف أنه لا يُقتل النمل إلا إذا كان مؤذيًا، فحينها تكون صحة الإنسان مقدمة على حياة النمل، وعلى قدر الضرورة يمكن قتل النمل، ولكن بعد التدرج بحيث يكون قتل النمل آخر حل، محذرًا من حرقه، لأنه أمة.

الحيوانات التي يجوز قتلها

أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- بـ قتل الفواسق الخمس، ولا يختلف الأمر بقتلها بالنسبة للمُحرم بالحج أو عمرة أم غيره، فالأمر ورد بقتلها دون استثناء المُحرم، كما أن أشباه تلك الحيونات تأخذ ذات الحكم.

الحيوانات الحيوانات التي يجوز قتلها، هي: «الغراب، والحدأة، والفأر، والحية، والعقرب، والكلب العقور، والسبع، كالذئب والنمر والأسد وغير ذلك، إضافةً إلى الحشرات المؤذية التي تسبّب الضرر والأذى، مثل البعوض والذباب وغيرها.

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