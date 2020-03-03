حياة كريمة.. محافظ أسوان يوفد لجنة للوقوف على المطالب الجماهيرية لأهالي قرية العلاقي

يعد الاهتمام بالتعرف على المطالب الجماهيرية والاحتياجات وخاصة في المناطق النائية والمحرومة، من أولويات العمل التنفيذى الذى تحرصت أجهزة محافظة أسوان على تلبيتها بالشكل المطلوب وهو ما يأتي متوازيًا مع تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (حياة كريمة) لمساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا.





وفى هذا الصدد رصد "صدى البلد"، إعطاء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بإيفاد لجنة لقرية وادى العلاقى بإعتبارها إحدى القرى الأكثر إحتياجًا المدرجة ضمن الـ 11 قرية كمرحلة أولى على مستوى المحافظة للوقوف على المطالب الجماهيرية من على أرض الواقع ، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية حيث ضمت اللجنة الموفدة إلى قرية العلاقى مدير عام تنمية القرية ورئيس القرية، بجانب مسئولى المشاركة المجتمعية .





ويأتى ذلك إستكمالًا للتفاعل المتواصل والسريع للواء مع كافة المطالب الجماهيرية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وفقًا للإمكانيات المتاحة .





وقد نجحت اللجنة فى رصد مطالب أهالى القرية التى تركزت أغلبها على المطالبة برصف طريق وادى العلاقى بطول 130 كم ، وزيادة الطاقة الإستيعابية لخزانات مياه الشرب ، بجانب إدخال شبكات الإتصال لخطوط المحمول المختلفة ، بالإضافة إلى الإهتمام بتطوير العملية التعليمية من خلال بناء مجمع مدارس حتى المرحلة الثانوية ، وكذلك بناء مساكن جديدة لإستيعاب الزيادة السكانية بالقريه ، علاوة على إنشاء مركز شباب لخدمة أبناء القرية من النشء والشباب ، فضلًا عن تنفيذ مشروعات صغيرة للشباب بالقريه للقضاء على البطالة .





ومن جانبه أوضح اللواء أشرف عطية بأن المحافظة حريصة على رعاية أبنائها في كافة أنحاء المدن والقرى والإستماع لمطالبهم وإحتياجاتهم والسعى المتواصل لتلبيتها من أجل دعم الخدمات بقرية العلاقى .





ولفت محافظ أسوان إلى أنه منذ أيام تم تخصيص أتوبيس مينى باص من مشروع النقل الداخلى لنقل وتوصيل الأهالى والمواطنين المتجهين من مدينة أسوان للقرية والعكس بأسعار رمزية ليساهم كل ذلك فى التعامل الإيجابى والسريع مع أى مطالب أولًا بأول .





وأكد المحافظ بأن ذلك يأتى ضمن حزمة الجهود المبذولة التى تقوم بها المحافظة بجميع أجهزتها لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية المتواصلة بضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين البسطاء والأسر الأكثر إحتياجًا وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية .





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