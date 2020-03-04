AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية تشيد بمبادرة القومي للمرأة لدعم ذوي الإعاقة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:20 ص
ذوي الاعاقة
ذوي الاعاقة
Advertisements
حسن رضوان
أكدت هبة هجرس عضو لجنة التضامن بمجلس النواب وعضو المجلس القومي للمرأة لذوي الإعاقة، أن المجلس القومي للمرأة قام بإطلاق مبادرة صديقة لذوي الاعاقة بشأن تقديم تسهيلات لحركة الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع ثلاث محافظات (بني سويف وسوهاج والدقهلية).

أوضحت "هجرس" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه المبادرة توفر لذوي الإعاقة والاحتياجات اللازمة لسهولة تحريكها من مكان إلى آخر سؤال في وسائل المواصلات والخدمات الأخرى مثل المستشفيات وغيرها.

وأشارت النائبة إلى أن جميع المكاتب الخدمية في ديوان المحافظات تم تخصيص موظف مسؤول عن خدمة الاشخاص ذوي الاعاقة وتخليص الاوراق اللازمة لهم أيضا فضلا عن توفير حمامات خاصة ومداخل استقبال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دون حد أقصى..التضامن: إتاحة الجمع بين معاشين أو بين المعاش والأجر الكامل لذوي الإعاقة.. برلمانيون: التيسير علي المواطنين ومراقبة الجهاز الإداري ضرورة.. وبرلمانية تكشف تطبيقه بأثر رجعي

أحلام حنفي: القومي للمرأة جعل حي الأسمرات نموذجا يحتذى به

أمين القومى للإعاقة لـ"صدى البلد": تأخر اللائحة التنفيذية بسبب غياب التنسيق.. المجتمع بحاجة إلى ثقافة وتوعية للتعامل مع الأطفال المعاقين

برلمانية تعلن عن مبادرة صديقة لذوي الإعاقة

برلماني يشيد بمبادرة القومى للمرأة لتقديم تسهيلات لذوي الاحتياجات

ترشيحاتنا

أهم الأخبار | السيسي يطالب القوات المسلحة بـ الاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي.. حسن شاكوش: هاني شاكر قدوة لنا ونحترم قراراته

انتهى بطلب الطلاق.. الشك يدفع زوجاً لزرع كاميرات لمراقبة أسرته في بريطانيا.. صور

عاتبتهما على معاكسة زوجة ابنها.. سمَّاك وابنه يطلقان كلبهما على سيدة بالشرقية

«فكرهم ونكد عليهم».. فيفا يعمق جراح ليفربول عقب هزيمته أمام تشيلسي

النوع ده مكانه الوحيد يوتيوب.. أول تعليق من «حماقي» على أغاني المهرجانات

بعد الرسالة شديدة اللهجة من شقيق ياسمين عبد العزيز لها بسبب أحمد العوضي.. معلومات لا تعرفها عن الأخير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سكودا تطرح اوكتافيا RS iV الجديدة كليًا الصديقة للبيئة .. صور

10 صور من كواليس مسلسل الاختيار لـ أمير كرارة.. شاهد

أسعار تويوتا toyota في السعودية اليوم .. صور