برلمانية تشيد بمبادرة القومي للمرأة لدعم ذوي الإعاقة

أكدت هبة هجرس عضو لجنة التضامن بمجلس النواب وعضو المجلس القومي للمرأة لذوي الإعاقة، أن المجلس القومي للمرأة قام بإطلاق مبادرة صديقة لذوي الاعاقة بشأن تقديم تسهيلات لحركة الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع ثلاث محافظات (بني سويف وسوهاج والدقهلية).





أوضحت "هجرس" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه المبادرة توفر لذوي الإعاقة والاحتياجات اللازمة لسهولة تحريكها من مكان إلى آخر سؤال في وسائل المواصلات والخدمات الأخرى مثل المستشفيات وغيرها.



