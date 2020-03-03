AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لمواجهة خطة نتنياهو والمنشقين.. كاحول لفان يرفض التحالف مع الليكود

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:31 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
قال يائير لابيد، زعيم حزب يش عتيد، والمصنف رقم 2 في قائمة كاحول لفان بالكنيست، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع للحزب في تل أبيب، إن كاحول لفان لن يتحالف مع نتنياهو لتشكيل الحكومة، كما أن هذا الأمر لن يحدث مع أي من أعضاء القائمة.

وتعتبر هذه الجلسة هي الأولى للحزب بعد نتائج الانتخابات التي أظهرت تقدم اليمين الإسرائيلي وحزب الليكود على اليسار وتحالف كاحول لفان.

وتأتي هذه الجلسة على خلفية أنباء تتحدث عن جهود رئيس الوزراء وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، لتجنيد أعضاء من كاحول لفان واقناعهم بالانشقاق عن التحالف والدخول إلى الحكومة.

وكان عدد من أعضاء الكنيست نفوا اليوم انشقاقهم عن كاحول لفان وانضمامهم إلى كتلة اليمين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كاحول لافان: سنطيح برئيس الكنيست في هذه الحالة

كاحول لافان يتفوق على الليكود بفارق مقعدين.. استطلاع رأي

30 قائمة لخوض انتخابات الكنيست القادمة والمحصلة صفر.. الليكود كما هو وكحلون يعتزل الحياة السياسية.. لا تغيير في كاحول لفان.. ليبرمان سيظل صانع الملوك.. وطموحات عربية في مقعدين إضافيين

قبل 11 يوما من انتخابات الكنيست.. تعرف على 5 سيناريوهات لتشكيل حكومة إسرائيل القادمة

تقديرات أولية.. نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل القادم .. الليكود يتقدم على كاحول لفان

احتفالات راقصة في حزب نتنياهو بنتائج انتخابات الكنيست

ترشيحاتنا

بالأسماء.. غرفة المنشآت السياحية تعلن وقف التعامل مع 23 مطربا

هما بيحطوا صوري على الهري دا ليه.. كندة علوش تهاجم الجمهور لهذ السبب

ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 3-3-2020

صحيفة تونسية تكشف سر استقالة معاذ حجي من الكاف

شاهد خفافيش مرعبة بـ جازان.. وتدخل حكومي عاجل بالسعودية

رسالة ساخرة تثير خلافا بين عروسين عقب حفل زفافهما.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو نبوءة أولمبياد 2024.. رئيس الاتحاد يتنبأ ببزوغ نجم مصري كفيف في باريس.. تعرف عليه

أسعار كيا في السعودية اليوم .. صور

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتشات بانيه دجاج وسلطة طماطم بالزيتون .. والحلو: جلاش ورد