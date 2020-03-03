لمواجهة خطة نتنياهو والمنشقين.. كاحول لفان يرفض التحالف مع الليكود

قال يائير لابيد، زعيم حزب يش عتيد، والمصنف رقم 2 في قائمة كاحول لفان بالكنيست، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع للحزب في تل أبيب، إن كاحول لفان لن يتحالف مع نتنياهو لتشكيل الحكومة، كما أن هذا الأمر لن يحدث مع أي من أعضاء القائمة.





وتعتبر هذه الجلسة هي الأولى للحزب بعد نتائج الانتخابات التي أظهرت تقدم اليمين الإسرائيلي وحزب الليكود على اليسار وتحالف كاحول لفان.





وتأتي هذه الجلسة على خلفية أنباء تتحدث عن جهود رئيس الوزراء وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، لتجنيد أعضاء من كاحول لفان واقناعهم بالانشقاق عن التحالف والدخول إلى الحكومة.





وكان عدد من أعضاء الكنيست نفوا اليوم انشقاقهم عن كاحول لفان وانضمامهم إلى كتلة اليمين.



