بعد اتصاله مع رئيس وزراء بريطانيا.. محمد بن زايد يعلن استعداد الإمارات لتقديم مساعدات للحد من انتشار كورونا

أبدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، استعداد دولة الإمارات للتعاون مع دولة بريطانيا في مواجهة فيروس كور نا الغامض.

وغرد محمد بن زايد عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏بحثت مع رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي - خلال اتصال هاتفي - تعزيز العلاقات الثنائية"

وتابع "اطلعت على جهود بلاده في مواجهة تداعيات انتشار " فيروس كورونا المستجد " وأكدت له استعداد دولة الإمارات لتقديم الدعم والمساهمة في مكافحة هذا الفيروس".



و أصدرت دولة الأمارات عدد من القرارات الهامه بإلغاء أو تأجيل الحفلات ابموسيقية وبعض الأحداث الهامه فى وذلك منعا لتفشى فيروس كورونا بها بعد انتشارة في منطقة الخليج وعدد من الدول العربية .



