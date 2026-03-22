حمى الصفقات تمتد إلى أنفيلد.. نجم جديد من ليفربول يدخل دائرة اهتمامات الدوري السعودي

تواصل أندية الدوري السعودي للمحترفين تكثيف تحركاتها في سوق الانتقالات، مع تركيز واضح على استقطاب أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي مقدمتهم لاعبو نادي ليفربول، وذلك في إطار خطة تعزيز المنافسة ورفع القيمة الفنية للمسابقة خلال الموسم المقبل.

صلاح ليس الهدف الوحيد

وبحسب ما أورده موقع "Fanaticos"، فإن الاهتمام السعودي لا يقتصر على أن الفرعون المصري محمد صلاح، بل يمتد ليشمل المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، الذي برز كأحد الأهداف المحتملة لدوري روشن في الفترة المقبلة.

وكان اسم صلاح قد ارتبط في وقت سابق بالانتقال إلى نادي الاتحاد، خاصة بعد رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي انضم مؤخرًا إلى صفوف الهلال، ما فتح الباب أمام احتمالات تدعيم صفوف "العميد" بنجم هجومي كبير.

منافسة أوروبية على كوناتي

في المقابل، لن تكون مهمة الأندية السعودية سهلة في التعاقد مع كوناتي، إذ يواجه هذا الملف منافسة قوية من نادي ريال مدريد، الذي أبدى اهتمامًا متزايدًا بالحصول على خدمات المدافع الفرنسي.

ويأتي ذلك في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل اللاعب، خاصة أنه لم يجدد عقده مع ليفربول حتى الآن، والذي ينتهي في يونيو المقبل، ما يمنح الأندية الراغبة فرصة للتفاوض معه خلال الفترة القادمة.

مستقبل غامض وضغوط متزايدة

ولم يحسم كوناتي قراره النهائي بشأن مستقبله، رغم الضغوط التي تمارسها إدارة ليفربول لتجديد عقده في أسرع وقت ممكن هذا الوضع قد يشجع الأندية السعودية على التحرك سريعا واستغلال الفرصة للدخول في مفاوضات رسمية مع اللاعب.

أرقام تؤكد قيمته

ويعيش كوناتي، البالغ من العمر 26 عامًا، واحدة من أفضل فتراته الكروية، حيث يُعد من أبرز المدافعين في أوروبا حاليًا، وتُقدّر قيمته السوقية بنحو 50 مليون يورو.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول في صيف 2021 قادمًا من نادي آر بي لايبزيغ، فرض اللاعب نفسه كعنصر أساسي في خط الدفاع تحت قيادة المدير الفني آرني سلوت.

حضور قوي مع “الريدز”

وخلال مسيرته مع ليفربول، خاض كوناتي 172 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة، ليؤكد دوره المؤثر ليس فقط على المستوى الدفاعي، بل أيضًا في المواقف الهجومية.

تؤكد التحركات الأخيرة أن أندية الدوري السعودي لا تكتفي بملاحقة النجوم الهجومية فقط، بل تسعى أيضا لتعزيز خطوطها الدفاعية بأسماء بارزة، في خطوة تعكس طموحا متزايدا لجعل الدوري ضمن أبرز المنافسات العالمية في السنوات المقبلة.