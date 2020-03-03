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ثقافة

رقص وتصفيق لطلاب جنوب الوادي مع مسار إجباري في مهرجان دندرة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:59 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
على أنغام أغنية  "الحلوة دي"،  لسيد درويش، وكلمات بديع خيرى،  التي قدمتها من جديد فرقة مسار إجباري في حفلها المقام حاليا، في جامعة جنوب الوادي، ضمن فعاليات مهرجان دندرة الأول للموسيقى والغناء، تراقص الجمهور. 

وردد الجمهور مع الفرقة كلمات الأغنية التي استقبلونها بالتصفيق والتهليل، وأدت الفرقة الأغنية مع إعادة توزيع للحن ليتماشى مع طريقتهم.

وكانت قد انطلقت منذ قليل، حفل الليلة الخامسة من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء في دورته الأولى، التي تقام في محافظة قنا. 

وأقامت فرقة مسار إجباري حفل الليلة الخامسة بجامعة جنوب الوادي، في حضور وزيرة الثقافة، ورئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من القيادات.

وبدأت الفرقة حفلتها بأغنية متخافش من بكرة، ورحب الفرقة بالجمهور الذي تخطى عدده الـ 10 طالب وطالبة من أبناء جامعة جنوب الوادي، وقدم هاني الدقاق مؤسس الفرقة الشكر لوزير الثقافة وكافة القيادات المتواجدين بالحفل. 

مسار إجباري، فرقة مصرية سكندرية و ينبع اسمها من فكرة المسار الذي من فكرة المسار الذي أجبر المجتمع على التفكير من خلاله، هم يقدمون الكلمات التي تعبر عن المجتمع المصري عن طريق تقديم نوع جديد من الموسيقى التي تمزج بين موسيقى الروك و الجاز و البلوز مع التراث الغنائي المصري. 

وتأسس فريق "مسار إجباري" على يد كل من، هاني الدقاق، "جيتار"، وأيمن مسعود، "كيبورد"، أحمد حافظ، "باص"، و تامر عطا الله، "درامز".

ويشهد مهرجان دندرة العديد من الحفلات الغنائية التي تقدمها فرقة مسار إجباري، وفرقة بلاك تيما، وغيرها من الفرق إلى جانب حفلات للمطرب مدحت صالح، وعلى الحجار، وهشام عباس، وغيرهم. 
رقص وتصفيق لطلاب جنوب الوادي مع مسار إجباري في مهرجان دندرة
رقص وتصفيق لطلاب جنوب الوادي مع مسار إجباري في مهرجان دندرة
رقص وتصفيق لطلاب جنوب الوادي مع مسار إجباري في مهرجان دندرة
رقص وتصفيق لطلاب جنوب الوادي مع مسار إجباري في مهرجان دندرة
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