الديهي: ما قامت به وزيرة الصحة في الصين تضحية وفداء.. فيديو

أكد الإعلامي نشأت الديهي أني أتقدم بالتحية للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مؤكدا أنها استطاعت أن تعمل بظروف صعبة وتنفذ وتطبق استراتيجية وفقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتابع الصحة بنفسه.





وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم عبر فضائية ten أن الدولة نجحت في "مشروع 100 مليون صحة والكشف المبكر عن فيروس سي "مشيرا أن ما تحقق بقطاع الصحة غير مسبوق .





وتابع الإعلامي نشأت الديهي أن حملات السخرية من وزيرة الصحة لا أجد لها أي مبرر على وزيرة مصرية محترمة مؤكدا أن وزيرة الصحة قامت بمهمة مصرية في بؤرة وباء فيروس الكورونا هو بمثابة تضحية وفداء.





وأشار نشأت الديهي أن "الدكتورة هالة زايد رفعت راسنا" مؤكدا أنها قامت بعدد من الإنجازات الكبيرة لتطوير قطاع الصحة في مصر.





وقال الديهي إن تلك المهمة سنعرف تفاصيلها فيما بعد وأشكر وزارة الصحة وطاقم العمل لأنهم أنجزوا الكثير.



