الجزائر تعلن ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".





وبحسب "البلاد"، سجلت الصحة الجزائرية 3 حالات مؤكدة لفيروس كورونا الجديد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 8 حالات مؤكدة.





وقالت الوزارة في بيان لها إن التحقيق الوبائي لا يزال مستمرا لمعرفة مسار وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المريض الجزائري وابنته، المقيمين في فرنسا.





وكانت الجزائر قد اعلنت أمس الاثنين ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".





وقالت الوزارة إنها اكتشفت إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 5 مصابين.





وكانت وزارة الصحة الجزائرية قالت في وقت سابق من اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل حالتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد في ولاية البليدة.



