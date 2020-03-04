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رياضة

موعد مباراة ليفربول المقبلة بالدوري الإنجليزي عقب الهزيمة من تشيلسي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:25 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تأهل فريق تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد إلى الدور المقبل من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تغلبه على ضيفه ليفربول، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات دور الـ16 من المسابقة المحلية.

ورغم الـ 3 هزائم المتتالية لفريق الريدز ، يواصل ليفربول سيطرته على صدارة البريميرليج، برصيد 79 نقطة، متفوقًا بفارق 22 نقطة، على أقرب منافسيه مانشستر سيتي حامل اللقب، والذي له جولة مؤجلة.

ويستضيف ملعب "أنفيلد" معقل الريدز، مباراة ليفربول وضيفه بورنموث في الجولة الـ 29 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تنطلق مباراة ليفربول وبورنموث على ملعب أنفيلد يوم السبت القادم الموافق 7 مارس في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة .

وتنقل المباراة مجموعة قنوات بي ان سبورتس الرياضية عبر قناتها المخصصة للدوري الإنجليزي beIN Sports HD2.
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