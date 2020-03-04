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رياضة

توقف عن الفوز.. لعنة خطاب مشجع مانشستر يونايتد تطارد ليفربول

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:15 ص
كلوب - دراغ
كلوب - دراغ
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إسراء أشرف
ودع فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، من دور الـ 16، بعد الهزيمة على يد تشيلسي بهدفين دون رد، بالمباراة التي جمعتهما مساء أمس، بملعب "ستامفورد بريدج".

وتعد هذه الهزيمة هي الثالثة على التوالي لليفربول في ثلاث بطولات، بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في أبطال أوروبا، وواتفورد بالدوري الإنجليزي، حيث كانت الأولى بعد تحقيق الانتصارات في 27 مباراة متتالية.

الخطاب الملعون

يبدو أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، قد اقتنع بالرسالة التي تلقاها من مشجع مانشستر يونايتد الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، بالتوقف عن الفوز.

وكان المشجع الصغير قد أرسل خطابًا لكلوب يطالبه فيه بإنهاء مسيرة انتصارات ليفربول، حيث قال: "عزيزي يورجن كلوب.. اسمي دراغ، عمري 10 سنوات، أشجع فريق مانشستر يونايتد، وهذا السبب الذي دفعني لكتابة هذا الخطاب".

وأضاف: "يحقق ليفربول العديد من الانتصارات هذا الموسم، إذا حققت الفوز في 9 مباريات أخرى، ستصبح صاحب أفضل مسيرة انتصارات في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، هذا أمر محزن بالنسبة لي كوني انتمي لمان يونايتد".

واستطرد: "أطلب منك أن تجعلهم يخسرون في المباراة المقبلة، يجب أن تعطي الفريق الآخر فرصة التسجيل، آمل أن أكون أقنعتك بعدم الفوز في الدوري الإنجليزي، أو الفوز بمباراة أخرى، مع خالص تقديري".

وحول هذا الأمر رد كلوب على دراغ في خطاب رسمي من ليفربول قائلًا:  "لسوء حظك، لا أستطيع الموافقة على طلبك، ليس هذا خياري، مثلما تريد أنت أن يخسر ليفربول، وظيفتي تملى على أن أفعل كل ما في وسعي لأساعد ليفربول على الفوز، كي أسعد الملايين حول العالم التي ترغب مني أن أفوز، لذلك لا أريد أن أخذلهم".

وأضاف كلوب: "يمكنني أن أقول بكل أمانة أن الشيء الوحيد الذي لن يتغير هو شغفك لكرة القدم ولناديك، مانشستر يونايتد حقا محظوظ بك يا صغيري، آمل أن إذا كنا محظوظون بما فيه الكفاية لتحقيق الانتصارات أو التتويج بالبطولات، لا تشعر بخيبة أمل، لأن نادينا منافسين أقوياء، فإننا نكن لبعضنا الاحترام والتقدير، تلك هي ما تعنيه كرة القدم لي".

ويستهدف ليفربول خلال الفترة المقبلة، استعادة توازنه على الصعيد المحلي والأوروبي، في ظل سعيه للحفاظ على حظوظه، في التتويج بلقبي البريميرليج، دوري أبطال أوروبا.

ورغم الهزيمة أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي، إلا أن ليفربول يواصل سيطرته على صدارة البريميرليج، برصيد 79 نقطة، متفوقًا بفارق 22 نقطة، على أقرب منافسيه مانشستر سيتي حامل اللقب، والذي له جولة مؤجلة.

ويعتبر ليفربول حقق لقب دوري الإنجليزي الغائب عن أسوار آنفيلد منذ 30 عاما، إكلينيكيا.
توقف عن الفوز.. لعنة خطاب مشجع مانشستر يونايتد تطارد ليفربول
توقف عن الفوز.. لعنة خطاب مشجع مانشستر يونايتد تطارد ليفربول
توقف عن الفوز.. لعنة خطاب مشجع مانشستر يونايتد تطارد ليفربول
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