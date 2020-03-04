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أخبار العالم

بلومبيرج يتصدر استطلاعات الديمقراطيين في ساموا الأمريكية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:44 ص
مايكل بلومبيرج
مايكل بلومبيرج
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رحيم يسري
أظهرت استطلاعات الرأي بوسائل الإعلام الأمريكية فوز مايكل بلومبيرج بانتخابات الديمقراطيين في جزر ساموا الأمريكية، وفقا لشبكة "سي ان ان".

وذكرت حملة بلومبيرج في وقت سابق أنها تضم ​​سبعة موظفين يعملون بدوام كامل في ساموا الأمريكية، كما أنها تعرض إعلانات تلفزيونية وإعلانات إذاعية مستهدفة مواطني ذلك الإقليم.

وأظهرت الاستطلاعات فوز السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز بالانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في ولاية فيرمونت، بينما فاز بايدن بأصوات الناخبين في بولاية فيرجينيا في بداية الثلاثاء الكبير، وفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية.

ويجري التصويت في الثلاثاء الكبير داخل 14 ولاية وإقليمًا أمريكيًا بما في ذلك تكساس وكاليفورنيا المليئة بالمندوبين.

ومن المقرّر أن يحسم التصويت بشكل كبير حظوظ الفوز ببطاقة ترشيح الديمقراطيين لمنافسة ترامب.
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