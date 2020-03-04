الحل مصري.. مجدي بدران:١٠ مستشفيات في ووهان بالصين تعالج كورونا بعلاج الملاريا المصري ونسبة الشفاء ٧٦٪.. فيديو

كشف الدكتور مجدى بدران، استشارى المناعة، وجود علاج في مصر لـ "فيروس كورونا"، لافتًا إلى أنه يجب ألا يتعاطى المريض مضادا حيويا لأنه ينقص المناعة، لافتًا إلى أن الصين لا تستخدم المضادات الحيوية فى علاج مرضاها ولكنها تستخدم الأعشاب الطبيبعة لرفع المناعة.
وقال الدكتور مجدى بدران، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن هناك 10 مستشفيات فى ووهان الصينية تعالج مرضى فيروس كورونا بعلاج الملاريا المصرى، مشيرا إلى أن نسبة الشفاء من الفيروس وصلت فى تلك المستشفيات إلى 76%.
وأضاف أن فيروس كورونا لا يتحمل الحرارة، لذلك لن ينتشر الفيروس فى مصر بسبب سطوع الشمس طوال النهار، لافتا إلى أن عدد الوفيات فى إيطاليا وصل إلى 72 حالة بسبب درجة الحرارة المنخفضة الدائمة.
وأوضح أن فيروس كورونا رحيم بالأطفال، ونسبة إصابة الأطفال بالفيروس تتراوح بين 0 و9%، لافتًا إلى أن البصل سلاح قوى للتصدى لفيروس كورونا.