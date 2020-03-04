دولة جديدة تسجل أول إصابة بـ فيروس كورونا

أعلنت الحكومة البولندية اليوم، الأربعاء، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، الذي ظهر في الصين في أواخر ديسمبر؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.





كما سجلت أوكرانيا أيضا، أول إصابة بفيروس كورونا أمس، الثلاثاء.





وقال نائب وزير الصحة الأوكراني، فيكتور لياشكو، في مؤتمر صحفي: "أخبرتكم بالأمس، أن لدينا 4 حالات غير مؤكدة واليوم (الثلاثاء)، تم تأكيد إصابة لدى شخص واحد".





وقد أعلنت الصين، بؤرة تفشي الفيروس، تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يتجاوز عدد المصابين بالفيروس في الصين 80 ألف حالة. وسجلت السلطات الصينية 38 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس.





وفي وقت سابق أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 516 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. ويصل بذلك إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 5328، مُؤكدة تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 32 حالة.





وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت، الاثنين، أن فيروس كورونا انتقل من الصين إلى 64 دولة حتى الآن.





وقالت المنظمة في بيان: "إن عدد حالات الإصابة المؤكد ارتفع خارج الصين من 1598 إلى 8774 في 64 دولة".



