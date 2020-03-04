AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بالمواد المطهرة.. غسل الحرم المكي 6 مرات يوميًا لمواجهة فيروس كورونا.. شاهد

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:35 ص
الحرم المكي
الحرم المكي
Advertisements
هاني حسين
قال أحمد الشويعر مساعد مدير الإدارة  لرئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إن المملكة العربية السعودية على مر التاريخ تسعى وتحرص على توفير كافة الخدمات لمرتادي المسجد الحرام والمسجد النبوي. 

وأضاف أحمد الشويعر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن السعودية  مرت بمجموعة من الأوبئة التي تجعلها قادرة على تقديم كافة الخدمات، وحماية المعتمرين والحجاج في المسجد الحرام والمسجد النبوي .

وتابع أحمد الشويعر: "رؤية 2030 تهدف إلى رفع عدد قاصدين الأماكن المقدسة إلى 30 مليون سنويا ولابد ان يتم توفير وسائل الحماية لمواجهة الأمراض والفيروسات".

وأكمل أحمد الشويعر: "مر على السعودية عدد من الأوبئة وتم التعامل معها باحترافية كبيرة، وتم اتخاذ إجراءات كثيرة لحماية الحجاج والمعتمرين".

ولفت أحمد الشويعر:" يتم غسل الحرم المكي  6 مرات في اليوم بجميع المنظفات والمواد المطهرة التي تقضى على الوجود الفيروسي خاصة فيروس كورونا في ظل تواجد المعتمرين".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية تغير كل سجاد الحرم المكي..فرش 12500 قطعة جديدة

الشيخ السديس يبحث خطة تطوير معهد الحرم المكي الشريف و"المسجد النبوي"

بعد إلغاء العمرة.. السعودية: غسل وتعقيم المسجد الحرام 4 مرات يوميا بسبب كورونا..صور

السعودية: غسل وتعقيم المسجد الحرام 4 مرات يوميًا لضمان سلامة قاصديه

توابع كورونا.. السعودية: تعليق الشعائر الدينية مؤقتا كإجراء احترازي خشية انتشار الوباء.. والكويت: إجازات أسبوعين للعائدين من الخارج تحسبا للعدوى

للحماية من كورونا.. طريقة تنظيف الحرم المكي.. فيديو

ترشيحاتنا

من داخل المستشفى.. حقيقة إصابة فنانة استعراضية شهيرة بـ مرض كورونا

تستاهل تبقى أحسن من بيومي فؤاد.. أحمد سعد يدعو لشقيقه عمرو أمام الكعبة.. شاهد

بصورة جريئة وتعليق غير متوقع.. رانيا يوسف تشعل الـ سوشيال ميديا

متواجدة فى كل بيت مصرى.. أطعمة تقضي على فيروس كورونا .. تفاصيل

أخبار الزمالك.. وصول بعثة الزمالك إلى تونس لمواجهة الترجي وعمال الزمالك يهتفون لمرتضى منصور

رد فعل الإعلام الصيني على زيارة وزيرة الصحة للصين ..شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور من كواليس مسلسل الاختيار لـ أمير كرارة.. شاهد

أسعار تويوتا toyota في السعودية اليوم .. صور

بحضور عمرو موسى وزاهي حواس وحسين فهمي.. افتتاح معرض فاروق حسني