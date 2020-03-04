بالمواد المطهرة.. غسل الحرم المكي 6 مرات يوميًا لمواجهة فيروس كورونا.. شاهد

قال أحمد الشويعر مساعد مدير الإدارة لرئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إن المملكة العربية السعودية على مر التاريخ تسعى وتحرص على توفير كافة الخدمات لمرتادي المسجد الحرام والمسجد النبوي.





وأضاف أحمد الشويعر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن السعودية مرت بمجموعة من الأوبئة التي تجعلها قادرة على تقديم كافة الخدمات، وحماية المعتمرين والحجاج في المسجد الحرام والمسجد النبوي .





وتابع أحمد الشويعر: "رؤية 2030 تهدف إلى رفع عدد قاصدين الأماكن المقدسة إلى 30 مليون سنويا ولابد ان يتم توفير وسائل الحماية لمواجهة الأمراض والفيروسات".





وأكمل أحمد الشويعر: "مر على السعودية عدد من الأوبئة وتم التعامل معها باحترافية كبيرة، وتم اتخاذ إجراءات كثيرة لحماية الحجاج والمعتمرين".





ولفت أحمد الشويعر:" يتم غسل الحرم المكي 6 مرات في اليوم بجميع المنظفات والمواد المطهرة التي تقضى على الوجود الفيروسي خاصة فيروس كورونا في ظل تواجد المعتمرين".



