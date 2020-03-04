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حوادث

ضبط طن حلاوة طحينية و900 كيلو حلوى أطفال مغشوشة بالقليوبية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:35 م
صورة أرشيفية - سلع
صورة أرشيفية - سلع
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إبراهيم الهوارى

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية حملة مكبرة على الأسواق بتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة.


وقالت الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي، إن الحملة تضمنت مداهمة مصنعا متخصصا في تصنيع الحلاوة الطحينية ببنها يفتقر إلى الاشتراطات الصحية وتم ضبط 1000 عبوة حلاوة طحينية تزن الواحدة واحد كيلو يستخدم في تصنيعها زيوت غير السمسم وغير مطابقة للمواصفات القياسية، و100 كرتونة طوفي فراولة الكرتونة الواحدة 6عبوات بإجمالي 600 عبوة وإجمالي وزن 450 كجم، و100 كرتونة طوفي شيكولاتة الكرتونة الواحدة 6 عبوات بإجمالي 600 عبوة وإجمالي وزن 450 كجم.


كما تم إعدام 24 عبوة لانشون وزن العبوة 500 جم بإجمالي وزن 12 كجم لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وقد تم التحفظ عليها وإرسال العينات للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.


تم تحرير محاضر بالاشتراطات الصحية وعدم نظافة المصنع وكذلك تحرير محاضر للعاملين بالأغذية لعدم شهادات صحية كما تم تحرير محضر الضبط وجار العرض على النيابة المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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