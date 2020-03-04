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برلمان

أبو العينين يدعو للتنسيق مع سفاراتنا بالخارج لتحقيق توازن فى الموقف الإعلامي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:55 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين نائب رئيس مستقبل وطن للشؤون النيابية
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فريدة محمد - ماجدة بدوى عدسة خالد مشعل
أبو العينين:
استخدام الآثار المصرية في الترويج الإعلامي خطوة مهمة
الجماعة الإرهابية تروج في الخارج بأنهم الممثلون للإسلام الوسطي في مصر

دعا النائب محمد أبو العينين، عضو  لجنة الثقافة والإعلام  والآثار بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، لضرورة وجود تنسيق بين سفاراتنا بالخارج والمسئولين عن وضع السياسات وخاصة الإعلامية بالداخل قائلا:" نقف فى مصر موقف المتلقي من الوكالات العالمية وعلينا أن نغير تلك الصورة بأن نكون نحن المصدر والناشر للمعلومات ليتوازن الموقف الإعلامي".

جاء ذلك خلال كلمته أمام لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، لمناقشة ٣ طلبات إحاطة مقدمة من النائب جمال كوش بشأن إنشاء قناة إخبارية عالمية وعمل غير المؤهلين بالإعلام وخطة الحكومة لمواجهة فيديوهات التحريض اليومية.

واقترح نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، أيضا أن يتم استخدام الآثار المصرية في الترويج لمصر عبر إعلام موجه للدول ذات الكثافة  السكانية المرتفعة مثل الصين واليابان الذين يحبون مصر كثيرا، واستغلال ذلك في الترويج لاسم مصر.

وأشار أبو العينين، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى للتأثير على وسائل الإعلام في الخارج للتأثير على استقرار مصر وبث صورة مغايرة للواقع، مؤكدا أنه خلال إحدى اجتماعات الجمعية العامة للأمم  المتحدة وقت رئاسة قطر، كانت المعلومات الخاطئة هي المسيطرة على رؤساء اللجان الفرعية بالأمم المتحدة وجمعيتها العامة، بعد تأثير الآلة الإعلامية التابعة لقطر.

وأضاف أن هذه الجماعة الإرهابية تروج في الخارج بأنهم الممثلين للإسلام الوسطي في مصر، وأنهم سيتمكنون من القضاء على الإرهاب وجعله في بوتقة واحدة بالإضافة إلى دعايتهم المضادة ضد ثورة 30 يونيو التي انتصر فيها الشعب ضد شهوتهم المستمرة للحكم والسيطرة على مفاصل الدولة.

وقال أبو العينين ، إنه لمن المؤسف عدم وجود رد على مثل تلك الشائعات وقتها، وبدأ الأمر يتحسن تدريجيا بعد تقديم صور وفيديوهات تبرز الاستقرار التي تعيشه مصر وشعبها بفضل القيادة السياسية ولكي يتأكد الخارج أن ما حدث في 30 يونيو كان ثورة قادها الشعب ضد طيور الظلام والرجعية الإخوانية.
أبو العينين يدعو للتنسيق مع سفاراتنا بالخارج لتحقيق توازن فى الموقف الإعلامي
أبو العينين يدعو للتنسيق مع سفاراتنا بالخارج لتحقيق توازن فى الموقف الإعلامي
أبو العينين يدعو للتنسيق مع سفاراتنا بالخارج لتحقيق توازن فى الموقف الإعلامي
أبو العينين يدعو للتنسيق مع سفاراتنا بالخارج لتحقيق توازن فى الموقف الإعلامي
أبو العينين يدعو للتنسيق مع سفاراتنا بالخارج لتحقيق توازن فى الموقف الإعلامي
أبو العينين يدعو للتنسيق مع سفاراتنا بالخارج لتحقيق توازن فى الموقف الإعلامي
أبو العينين يدعو للتنسيق مع سفاراتنا بالخارج لتحقيق توازن فى الموقف الإعلامي
أبو العينين يدعو للتنسيق مع سفاراتنا بالخارج لتحقيق توازن فى الموقف الإعلامي
أبو العينين يدعو للتنسيق مع سفاراتنا بالخارج لتحقيق توازن فى الموقف الإعلامي
أبو العينين يدعو للتنسيق مع سفاراتنا بالخارج لتحقيق توازن فى الموقف الإعلامي
أبو العينين يدعو للتنسيق مع سفاراتنا بالخارج لتحقيق توازن فى الموقف الإعلامي
أبو العينين يدعو للتنسيق مع سفاراتنا بالخارج لتحقيق توازن فى الموقف الإعلامي
أبو العينين يدعو للتنسيق مع سفاراتنا بالخارج لتحقيق توازن فى الموقف الإعلامي
أبو العينين يدعو للتنسيق مع سفاراتنا بالخارج لتحقيق توازن فى الموقف الإعلامي
أبو العينين يدعو للتنسيق مع سفاراتنا بالخارج لتحقيق توازن فى الموقف الإعلامي
أبو العينين يدعو للتنسيق مع سفاراتنا بالخارج لتحقيق توازن فى الموقف الإعلامي
أبو العينين يدعو للتنسيق مع سفاراتنا بالخارج لتحقيق توازن فى الموقف الإعلامي
أبو العينين يدعو للتنسيق مع سفاراتنا بالخارج لتحقيق توازن فى الموقف الإعلامي
أبو العينين يدعو للتنسيق مع سفاراتنا بالخارج لتحقيق توازن فى الموقف الإعلامي
أبو العينين يدعو للتنسيق مع سفاراتنا بالخارج لتحقيق توازن فى الموقف الإعلامي
أبو العينين يدعو للتنسيق مع سفاراتنا بالخارج لتحقيق توازن فى الموقف الإعلامي
أبو العينين يدعو للتنسيق مع سفاراتنا بالخارج لتحقيق توازن فى الموقف الإعلامي
أبو العينين يدعو للتنسيق مع سفاراتنا بالخارج لتحقيق توازن فى الموقف الإعلامي
أبو العينين يدعو للتنسيق مع سفاراتنا بالخارج لتحقيق توازن فى الموقف الإعلامي
أبو العينين يدعو للتنسيق مع سفاراتنا بالخارج لتحقيق توازن فى الموقف الإعلامي
أبو العينين يدعو للتنسيق مع سفاراتنا بالخارج لتحقيق توازن فى الموقف الإعلامي
أبو العينين يدعو للتنسيق مع سفاراتنا بالخارج لتحقيق توازن فى الموقف الإعلامي
أبو العينين يدعو للتنسيق مع سفاراتنا بالخارج لتحقيق توازن فى الموقف الإعلامي
أبو العينين يدعو للتنسيق مع سفاراتنا بالخارج لتحقيق توازن فى الموقف الإعلامي
أبو العينين يدعو للتنسيق مع سفاراتنا بالخارج لتحقيق توازن فى الموقف الإعلامي
أبو العينين يدعو للتنسيق مع سفاراتنا بالخارج لتحقيق توازن فى الموقف الإعلامي
أبو العينين يدعو للتنسيق مع سفاراتنا بالخارج لتحقيق توازن فى الموقف الإعلامي
أبو العينين يدعو للتنسيق مع سفاراتنا بالخارج لتحقيق توازن فى الموقف الإعلامي
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