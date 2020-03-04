سهلة وبسيطة.. طريقة عمل المقلوبة السعودية

المقلوبة السعودية واحدة من أشهى الوجبات التي يشاع تناولها في الدول العربية والخليجية وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، و المقلوبة على الطريقة الخليجية من الأطباق اللذيذة، كما أنها من الوجبات الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان لأنها تحتوي على مكونات صحية وغنية بالفيتامينات.





ونقدم لكم في التقرير التالي طريقة عمل المقلوبة السعودية ، بمجموعة من الطرق التي تسعى كل أم إلى إتقانها في جميع الدول العربية.





مقادير عمل المقلوبة السعودية :





2 كاس ارز حبهان باذنجان دجاج بطاطس زهره (قرنبيط) توابل المقلوبه حبهان طماطم



طريقة عمل المقلوبة السعودية :

- نقلي الدجاج في الزيت

- نضع ماء في الحلة ونسوي الدجاج فيها ونضيف توابل المقلوبه وحبهان وورق لوري وملح ونتركه يستوي في الشوربة

البطاطس والزهره والباذنجان

- ننقع الرز عشر دقائق

- يتم رش شرائح الطماطم والباذنجان والبطاطس والزهرة والدجاج والرز ونضيف الشوربة حتى تنضج طريقة عمل المقلوبة السعودية :



مقادير المقلوبة السعودية

4 قطع الدجاج

بسمتي كيلو ار

ربع كيلو باذنجان

ربع كيلو طماطم

ربع كيلو بطاطس

بصلة مقطعة شرائح

ملح و فلفل حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة بهارات شاورما

3 ورق لورى لومي

ملح وفلفل









* اسلقي أو شوحي الدجاج ثم أضيفي معه اللومي ،الهيل، البهارات، الملح والفلفل.

* انقعي الأرز لمدة ساعة.

* قطعي كل الخضروات على شكل دوائر واقليها في الزيت كل على حدة.

* بعد ذلك رصي بالترتيب الدجاج ثم البصل ثم البطاطس ثم الباذنجان.

* افرمي الطماطم في الخلاط مع الفلفل الأسود وتسكب على الخضار.

* في وعاء ثان اسلقي الأرز مع مرقة دجاج لمدة 8 دقائق ويصفى ثم ضعيه على الخضار لمدة 5 دقائق.

* بعد ذلك اقلبي القدر في وعاء التقديم.

* وقدميه ساخنا





طريقة عمل المقلوبة باللحم :





كيلو لحم

شوربة لحم

2 كيلو بطاطس حلقات

2 كيلو باذنجان رومي حلقات

2 كيلو باذنجان رومي طويل





طريقة عمل المقلوبة باللحم :



تسلق اللحم المكعبات مع عود القرفة والحبهان الحب وحبة بصل وأي توابل مفضلة عندك. يقلي الخضار بالزيت ويصفي علي ورق مطبخ ليتشرب منه الزيت الزائد. يقلي بصل جوانح بنفس الزيت.

يغسل الارز ويصفي ثم نضيف عليه توابل قرفة بودر وشطة وفلفل اسود والبصل المحمر جوانح وملعقتي زيت من زيت تحمير الخضار ليتشرب طعمه. يضبط ملح وفلفل المرقة.

في الحلة او الطنجرة، نضع بالقاع شرائح طماطم ثم البصل ثم نرص الخضار ونجعل الزهرة بالوسط والباذنجان والبطاطس علي الاطراف والجوانب ثم نضع اللحم المسلوق فوق الخضار.

او الخضار ثم المرقة او الشوربة المناسبة لكمية الارز. يغطي الارز بعقلة اصبع ثم نغلق الحلة وترفع علي النار وعندما يتشرب الارز المرقة نخفض الغاز تماما ولا يقلب الارز ابدا. نضع الارز فوق ا للحم

يمكن إضافة قليل من الشوربة علي وجه الارز إذا كان محتاجا دون تقليبه.





مقادير عمل المقلوبة :





1 كيلو لحمة كباب حلة

4 كوب ارز

1 كيلو باذنجان

3 حبات بطاطس حلقات مقلية

3 حبات طماطم مقطعة حلقات

1 بصلة مقطعة









طريقة عمل مقلوبة القرنبيط :





مقادير مقلوبة القرنبيط

نصف كيلو لحمة مكعبات

2 ملعقة سمنة

2 كوب ارز

ملح فلفل اسود

ملعقة كبيرة بودرة

بصل

كمون





طريقة تحضير مقلوبة القرنبيط:





* نشوح القرنبيط في طاسة مع ملعقة من السمنة حتى يصل الى اللون الذهبي الغامق





* نشوح اللحمة المكعبات في وعاء اخر مع ملعقة سمنة حتى تصل الى اللون البني ثم نضيف عليها القرنبيط والارز ولا نقلب





* نضيف الكمون والملح والفلفل وبودرة البصل في وعاء الى الماء المغلي ونقلب جيدا ثم نضيف الماء على الارز ولا نقلب





* نتركه حتى الغليان ثم نغطي الوعاء ونتركه حتى تمام نضج الارز ويقدم ونزين بالفلفل الاحمر









طريقة عمل المقلوبة منال العالم :





مقادير عمل المقلوبة منال العالم :

قرنبيط

ملعقة طعام زيت الزيتون

½ كيلوجرام من لحم

بصلة كبيرة مقطعة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة كمون مطحون

½ ملعقة صغيرة مسحوق الكاري

2 رأس ثوم، مقطع

2 فنجان أرز أبيض غير مطبوخ





طريقة عمل المقلوبة منال العالم :



- ضعي أزهار القرنبيط في صينية الخبز، وادهنيها بزيت الزيتون، اخبزيها في الفرن حتى يميل لونها للاسمرار، حوالي 30 دقيقة، ثم ضعيها جانبا.

- ضعي اللحم المفروم والبصل في قدر كبير على نار متوسطة، واطبخيهم مع التحريك حتى يتغير لون اللحم، حوالي 10 دقائق .

في قدر.

- ضعي الماء حتى تغلي وأضيفي لها الملح والفلفل الأسود والكمون والأوريغانو والكاري والكركم.

- اخلطي القنبيط والثوم مع اللحم والبصل في قدر كبير وأضيفي الأرز. اسكبي الماء ذي التوابل فوقهم ودعيه يغلي. قللي الحرارة وغطي القدر، - اطبخيه حتى ينضج الأرز ويمتص الماء كلها، من 15 حتى 20 دقيقة. انقلي القدر من الحرارة ودعيه 10 دقائق يرتاح كي ينضج الأرز أكثر.

عند التقديم، ضعي طبق التقديم على القدر واقلبي القدر رأسا على عقب حتى تنتقل المحتويات إلى الطبق.





مقادير عمل المقلوبة :

1 كيلو رز بسمتي 1/2 كيلو باذنجان 1/4 كيلو قرنبيط 1/4 بطاطس فريش 1/2 لحم ضاني بهارات (قرفه- قرنفل- ملح- كركم- كمون- فلفل اسود -جنزبيل)





طريقة تحضير المقلوبة:

- اغسلي الأرز وانقعيه بالماء الدافئ لحوالي ربع ساعة.

- قطعي الباذنجان الى شرائح ، انثري عليه طبقة خفيفة من الملح ، اتركيه لبضع دقائق ثم امسحي عنه الملح جيدا، لا تغسليه.

- سخني الزيت في مقلاة عميقة ، اقلي الباذنجان ليصبح ذهبي اللون، اتركيه جانبا.

- قطعي الدجاج الى قطع صغيرة حسب الرغبة.

- في قدر متوسط الحجم ضعي قليل من الأرز، شرائح الباذنجان ، قطع الدجاج ثم بقية الأرز.

- ضعي مرق الدجاح في وعاء، اضيفي اليه الملح، البهارات، الكركم، القرفة، الهيل والفلفل، صبي المرق بحرص على الأرز. اضيفي الزيت.

- ضعي القدر على نار قوية الى ان يغلي ثم خففي النار وغطي القدر ، واتركيه ليطهى بهدوء لحوالي 30 دقيقة الى ان ينضج الأرز تماما.

- اقلبي المقلوبة على طبق التقديم ثم انثري فوقها الصنوبر وقدميها ساخنة.



