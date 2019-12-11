طريقة عمل كيكة الأناناس المقلوبة خطوة بـ خطوة

تعدد أنواع الكيك بشكل كبير ومختلف، ولكن الكثير من الأمهات لا تعلمن طرق كثيرة منها لكى تقدمنها لأطفالها، وتعد كيكة الأناناس المقلوبة، من أفضل أنواع الكيك التى يمكنك تقديمها لأطفالك على طريقة الشيف نرمين هنو.





مكونات كيكة الأناناس المقلوبة:





- أناناس

- كوب سكر بني

- 9 شرائح أناناس كريز معلب

- ربع كوب زبدة





- الكيك:





- 1 وثلث كوب دقيق

- 1 ونصف كوب سكر

- كوب جوز هند

- نصف كوب زبدة

- نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

- نصف ملعقة صغيرة ملح

- 2 ملعقة صغيرة فانيليا

- ثلاثة أرباع كوب كريمة

- بيضة





طريقة تحضير كيكة الأناناس المقلوبة:





طبقة الأناناس





- توضع الزبدة مع السكر على النار حتى يذوب السكر وتظهر فقاعات





- يصب الخليط في القالب ويرص فوقه الأناناس والكريز





الكيك





- تخفق الزبدة مع السكر حتى يتكون ملمس كريمي





- تضاف الفانيليا إلى البيضة ثم تضاف إلى الخليط ويخفق





- تخلط المقادير الجافة معا ثم تضاف إلى الخليط





- تضاف الكريمة ويقلب ثم يصب فوق طبقة الأناناس ويفرد



