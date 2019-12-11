ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل كيكة الأناناس المقلوبة خطوة بـ خطوة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:19 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى هجرس
تعدد أنواع الكيك بشكل كبير ومختلف، ولكن الكثير من الأمهات لا تعلمن طرق كثيرة منها لكى تقدمنها لأطفالها، وتعد كيكة الأناناس المقلوبة، من أفضل أنواع الكيك التى يمكنك تقديمها لأطفالك على طريقة الشيف نرمين هنو.

مكونات كيكة الأناناس المقلوبة:

- أناناس
- كوب سكر بني
- 9 شرائح أناناس كريز معلب
- ربع كوب زبدة

- الكيك:

- 1 وثلث كوب دقيق
- 1 ونصف كوب سكر
- كوب جوز هند
- نصف كوب زبدة
- نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر
- نصف ملعقة صغيرة ملح 
- 2 ملعقة صغيرة فانيليا
- ثلاثة أرباع كوب كريمة
- بيضة 

طريقة تحضير كيكة الأناناس المقلوبة:

طبقة الأناناس

- توضع الزبدة مع السكر على النار حتى يذوب السكر وتظهر فقاعات

- يصب الخليط في القالب ويرص فوقه الأناناس والكريز

الكيك

- تخفق الزبدة مع السكر حتى يتكون ملمس كريمي

- تضاف الفانيليا إلى البيضة ثم تضاف إلى الخليط ويخفق

- تخلط المقادير الجافة معا ثم تضاف إلى الخليط

- تضاف الكريمة ويقلب ثم يصب فوق طبقة الأناناس ويفرد

- يخبز على درجة حرارة 160 لمدة 30 دقيقة ويقلب ويقدم
Advertisements

ترشيحاتنا

طلعت يوسف: تصدر الاتحاد جدول الدوري يقلقني

اخبار الرياضة | أمر وحيد يمنع كهربا من الانضمام للأهلي.. ورقم قياسي لـ محمد صلاح

زوجة محمد دياب أحدث المنضمين لـ سيلفي فتحي عبد الوهاب.. شاهد

بـ 3 مكونات من مطبخك تخلصي من دهون البطن والأرداف للأبد

الحلم الأزرق.. هنادي مهنا تخطف الأنظار في أحدث إطلالة | شاهد

محمد لطفي يروج لفيلم استدعاء ولي عمرو.. صورة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 10 ثوان| ميس حمدان تشغل إنستجرام بوصلة رقص.. فيديو

مفاجآت عن عمال محاجر المنيا.. اليومية 100 جنيها وتعمل بدون ترخيص.. والدولة تتجه للتقنين

داليا مصطفى في ضيافة صدى البلد.. صور