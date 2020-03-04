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ثقافة

مي فاروق تعيد زمن الفن الجميل بمهرجان دندرة للموسيقى والغناء

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:25 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
استعادت المطربة مي فاروق، زمن الفن الجميل، بتقديمها أغنية "ألف ليلة وليلة"، لكوكب الشرق أم كلثوم، ضمن حفلتها في مهرجان دندرة الأول للموسيقى والغناء المعنقد حفل ختام الليلة بقصر ثقافة محافظة قنا. 

وتألقت "مي" في أغنية مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي، حيث أشاد جمهور الحفل بأدائها، واختيارها لتلك الأغنية لانطلاق حفلها بها. 

وغنت المطربة أما براوه، وعلي بلد المحبوب وديني، وغيرها من الأغاني، التي لاقت إعجاب الجمهور.

حضر الحفل كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور أحمد عواض رئيس قصور الثقافة، ومحافظ قنا، ورئيس جامعة جنوب الوادي، والعديد من القيادات. 

وامتلأ المسرح بالجمهور الذي توافد على، القصر لحضور الحفل، في صورة حضارية، يملأها الأمل والنور. 

وشهد مهرجان دندرة العديد من الحفلات الغنائية التي قدمتها فرقة مسار إجباري، وفرقة بلاك تيما، وغيرها من الفرق إلى جانب حفلات للمطرب مدحت صالح، وعلى الحجار، وهشام عباس، وغيرهم. 

ويختتم المهرجان فعالياته اليوم، بحفل للمطربة مي فاروق، وفرقتها في قصر ثقافة قنا. 

واستضاف فعاليات المهرجان كل من معبد دندرة، وقصر ثقافة قنا، وجامعة جنوب الوادي . 
مي فاروق تعيد زمن الفن الجميل بمهرجان دندرة للموسيقى والغناء
مي فاروق تعيد زمن الفن الجميل بمهرجان دندرة للموسيقى والغناء
مي فاروق تعيد زمن الفن الجميل بمهرجان دندرة للموسيقى والغناء
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