بشهادة الصحة العالمية .. كيف نجحت مصر في التعامل مع فيروس كورونا الخطير؟

قالت منظمة الصحة العالمية، من خلال مكتبها بالقاهرة، إن خطة التأهُّب الوطنية فى مصر تقضي أن تتوجه أى حالة مشتبه فيها مباشرة إلى مستشفى الحميات الأقرب إليها، على أن تتخذ جميع التدابير اللازمة فى مستشفى الحميات الرئيسى فى كل محافظة.





وأوضح مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، أن المستشفى المعين للاختبار والإحالة في القاهرة هو مستشفى حميات العباسية، وحال عدم سماح الحالة الصحية للحالة المشتبه بها بالذهاب بمفرده إلى المستشفى فعليه الاتصال بالخط الساخن لهيئة الإسعاف 123 لترتيب انتقاله إلى المستشفى.





وأضاف مكتب منظم الصحة العالمية أنه في الحالات المؤكدة فإن هيئة الإسعاف هي المسؤولة عن نقل المريض من مستشفى الحميات إلى مستشفى النجيلة، وهو المستشفى الوحيد المخصص حاليًا للتعامل مع حالات الإصابة المؤكدة.





وتابع مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، أن وزارة الصحة خصصت الخط الساخن (105) للرد على استفسارات الأفراد وتزويدهم بمعلومات أكثر.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية، انه حتي الان عدد الاصابات التي تم اكتشافها لفيروس كورونا المستجد، حالتان لغير المصريين.





وأوضحت المنظمة، انه تم التعامل معهما بمهنية، وتم الكشف علي المخالطين لهما، وطبقت عليهم الإجراءات الاحترازية الوقائية وفق معايير المنظمة.





وقدّمت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح للمواطنين ومقدمي الخدمات الطبية لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد الأمراض المعدية ومرض فيروس كورونا المستجد، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذلك بعد اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي".





وتشمل النصائح التالية:-





غسيل اليد بالماء والصابون، يشكل آلية كبيرة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





ضرورة استعمال معقم الأيدى يمثل حماية كبيرة فى الوقاية من الفيروس المستجد.





غسيل اليد ينبغى أن يكون بصفة دورية بعد السعال أو العطس وعند رعاية مريض.





غسل اليد بعد اللعب والعودة من الخارج وقبل تناول الطعام.





غسيل اليد بعد استخدام المراحيض ومع اتساخ الأيدى لأى سبب وبعد التعامل مع الحيوانات وفضلاتها.





تجنب المخالطة اللصيقة لأي شخص لديه أعراض نزلات برد أو أنفلونزا.





استخدام المناديل عند السعال أو العطس، و التخلص منها في سلة مهملات مغلقة.





طهي اللحوم جيدًا، وعدم التعامل مع الحيوانات دون اتباع أساليب الوقاية.





ضرورة استشارة الطبيب فورًا إذا ظهرت أي من هذه الأعراض على الشخص.





وبالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية لحماية أنفسهم والمرضى من انتقال أي أمراض أو فيروسات معدية:-





غسل اليدين بالصابون أو تدليكها بمعقم لمدة لا تقل عن 40 ثانية قبل البدء في أي إجراءات تتعلق بتعقيم.





تنظيف الأدوات الطبية وقبل التعامل مع أي مريض، وبعد التعامل مع المرضى والبيئة المحيطة بهم وقبل ارتداء أدوات الوقاية الشخصية وبعد نزعها.









تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس وتشجيع الآخرين على ذلك





ارتداء كمامة طبية وقفازات ونظارات واقية للعينين أثناء التعامل مع المرضى المصابين بأعراض تنفسية حادة.





الإبلاغ على الفور إذا ظهرت أعراض السعال أو العطس أو الشعور بالحمى بعد تقديم الرعاية لمريض مشتبه في إصابته بأي أمراض معدية.





ارتداء "الماسك الواقي" عند التعامل مع شخص مصاب بأمراض معدية أو عند السعال أو الرشح.





الاتصال بالخط ساخن برقم 105 لتلقي استفسارات المواطنين عن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة نجحت في اكتشاف حالة لشخص أجنبي إيجابي لفيروس "كورونا" المستجد، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه فى الحالة والتأكد من النتائج المعملية والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد، تمت احالته الي مستشفى العزل، وهو يتلقي الان الرعاية الطبية اللازمة.





وأضاف "مجاهد" أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيًا والاطمئنان عليه، موضحًا أن الحالة إيجابية للفيروس ولديه اعراض مرضية بسيطة ، وحالته مستقرة.





وقال إن الوزارة تقوم حاليا باتخاذ اجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة للفيروس.





وأشار مجاهد الي أنه باكتشاف هذه الحالة تصبح هى الحالة الثانية فى مصر لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا تعافي الحالة الاولي وخروجها من المستشفي بعد تلقيها الرعاية اللازمة، لافتا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.









وقال" مجاهد" إن الوزارة تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.









وفي هذا الصدد أشاد الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بسرعة وشفافية الحكومة المصرية في التعامل مع الموقف، وحرصها على إبلاغ المنظمة بالحالة فور الاشتباه بها، مشيدًا بالإجراءات الوقائية التى اتخذتها وزارة الصحة والسكان حيال الحالة المكتشفة والمخالطين لها.









وتتابع وزيرة الصحة والسكان انعقاد غرفة إدارة الأزمات والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة والتي تضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة موقف فيروس كورونا المستجد داخل البلاد وخطة الوزارة الوقائية بالمنافذ والموانئ وجميع مديريات الصحة بالجمهورية





قالت وزارة الصحة والسكان فى بيان لها، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان والوفد المرافق لها سيخضعون لمجموعة من الإجراءات والفحوصات العادية، لافتا إلى أنهم سيخضعون للمتابعة لمدة 14 يوما فور وصولهم من مطار بكين.

وتابعت الوزارة: إذا كانت النتائج إيجابية سيتم العزل، وإذا كانت سلبية سيتم ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والوفد المرافق لها، خضعوا لعملية الفحص والإجراءات الوقائية فور وصولها مطار بكين.

وكانت الدكتورة هالة زايد، أعلنت عن توجهها إلى جمهورية الصين الشعبية، حاملة رسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جمهورية الصين، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

وكان في استقبال وزيرة الصحة كل من نائب رئيس البرلمان الصيني ورئيس الصليب الأحمر بمقر البرلمان الصيني ويوجه رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تلك الزيارة ومساندة الشعب الصيني واللافتة الإنسانية لمصر من خلال إضاءة المعابد المصرية بالعلم الصيني.









وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن إجراء تحاليل لـ 1832 حالة مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بمصر، بداية من شهر يناير الماضى وحتى اليوم الثلاثاء الماضي، مؤكدة أن جميعها جاءت سلبية، ماعدا حالتي الشخصين الأجنبيين والذى تم الإعلان عنهما مسبقًا.















