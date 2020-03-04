الترجي في ورطة قبل مباراة الزمالك بـ دوري أبطال أفريقيا

قررت لجنة الانضباط بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، منذ قليل إيقاف معين الشعباني المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الترجي التونسي ومساعده مجدي تراوري لـ4 مباريات.





ويستعد الترجي لمواجهة الزمالك في بطولة دوري ابطال افريقيا، ضمن منافسات دور اياب دور ربع النهائي في المباراة المقرر لها يوم الجمعة القادم في تونس.





وذكرت تقارير تونسية، أن عثمان النجار المدرب المساعد المكلف بالتقييم، هو من سيقود فريق الترجي من على مقاعد البدلاء في مباراة الجمعة المرتقبة.





وبات الترجي التونسي في ورطة يوم الجمعة القادم، حيث إن المباراة ستقام بدون مدير فني ومن سيوجه اللاعبين والخطة أثناء المباراة عثمان النجار المدرب المساعد المكلف بالتقييم، وهذا يصعب من موقف الترجي.





وأعلن الموقع الرسمي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن مجموعة من العقوبات ضد فريق الترجي التونسي قبل مواجهة الزمالك الجمعة المقبل في إياب دور الـ8 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وجاءت قرارات لجنة الانضباط بكاف كالتالي ..





- معاقبة قائد الترجي خليل شمام بالإيقاف 6 مباريات.





- إيقاف عبد الرؤوف بلغيث 4 مباريات.





- منع المدرب معين الشعباني ومساعده مجدي التراوي من الظهور مع الترجي 4 مباريات.





- تسليط عقوبة مالية على الترجي تقدر بـ 140 ألف دولار .





جدير بالذكر أن العقوبات جاءت على خلفية أحداث مواجهة الفريق مع الزمالك في ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة وهي المباراة التي انتهت لصالح الأبيض 3-1 .





ويحل الزمالك ضيفا على الترجي مساء الجمعة على ملعب "رادس" في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، بعد فوز الأبيض ذهابا 3-1 .