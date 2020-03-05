رسميا.. الإعلان عن مرسيدس E-Class 2021 الجديدة كليا.. صور

أعلنت شركة الصناعة الالمانية مرسيدس رسميًا الكشف عن E-Class 2021 بتحديثات جديدة من الداخل والخارج.





وتظهر مرسيدس E-Class 2021 الجديدة كليا بتحديثات جديدة في الخارج عبر تصميم الاكصدام الجديد والمصابيح الأمامية الجديدة, بينما يظهر التغيير الأكبر في الخلفية التي حصلت على مصابيح جديدة بتصميم أفقي وتحديثات بسيطة في الإكصدام الخلفي.





وتكتمل التحديثات الخارجية بخيارات جديدة من الجنوط وثلاثة خيارات جديدة من ألوان الطلاء، و من الداخل تظهر التحديثات في المقود كما هو معتاد من مرسيدس، وتتوفر الداخلية بمواد جديدة محسنّة.

التحديثات الأكبر كانت في التقنيات والأنظمة التي تحملها E-Class 2021 حيث تحمل أحدث نسخة من نظام MBUX الترفيهي برفقة شاشتين مدمجتين بقياس 10.25 إنش قياسية واختيارية بمقاس 12.3 انش، يمكن تخصيصها بشكل كبير جدًا والتحكم بها عبر لوحة التحكم بجانب ناقل الحركة واللمس والصوت والإيماءات كذلك.

ومن حيث الأداء توفر مرسيدس محرك 6 سلندر أفقي جديد لـ E-Class 2021 بسعة 3.0 لتر. بينما كانت التحديثات الباقية كلها من نصيب الفئات الهجينة.