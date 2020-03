ملائكة رحمة راقصة.. هكذا يحارب أطباء إيران تفشي كورونا بالبهجة ..فيديو

وسط حالة الذعر التي يعيشها الشعب الإيراني مع تفشي فيروس كورونا الجديد الذي يبدو أنه في طريقه ليكون وباء على الأقل محليا بشكل كبير، نظرا للتقارير عن أعداد المصابين والوفيات، وانتقال العدوى إلى عدد من البلدان عن طريق مواطنين إيرانيين.

يحاول الأطباء والممرضين والموظفين في وزارة الصحة الإيرانية الحفاظ على معنوياتهم وسط ما يشاهدونه يوميا من قتلى ومصابين ونقص في الإمكانيات وإهمال من قبل السلطات.

انتشر مقطع فيديو لطاقم أحد المستشفيات في وسائل التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، والذي يظهر استعانتهم بالرقص على الأنغام اللإيرانية مرتدين الأطقم الواقية والكمامات.

يعبر الفيديو عن صعوبة الوضع كما يعبر عن الروح الإيرانية التي يحاول النظام الثيوقراطي الحاكم في إيران طمسها وإلباسها ثوب الخضوع للديكتاتور والتحول لانتحاريين ينفذون مخططاته الإرهابية والتوسعية في المنطقة.

إلى ذلك، تقول المؤشرات إلى تطور انتشار فيروس كورونا وتحوله في إيران إلى كارثة كبرى، فأعداد المصابين بالفيروس صارت كبيرة، وهو الأمر الذي أهل البلاد لتكون باقتدار بؤرة للعدوى في المنطقة كلها، وفق ما ذكرت صحيفة مترو البريطانية.

التي قالت أيَضًا وفق مصادر استطلعت آرائها، أن أعداد المصابين أعلى بكثير من الأرقام المعلنة، بخمس مرات على الأقل، فإذا كان عدد القتلى بكورونا 50، فإن أرقام القتلى 250 على الأقل.

وجديد الأمور والذي بدأ منذ أيام قليلة، وهو أن المرض بدأ بالسريان بين مسؤولين وسياسيين كبار في البلاد، بل اقترب من عائلة المرشد الأعلى علي خامنئي.

وأصيب عدة مسؤولين إيرانيين بفيروس "كورونا" على مدار الأيام الماضية، كما توفي مسؤول كبير الاثنين بعد إصابته بالعدوى، واضعا المرشد الأعلى في تهديد حقيقي، خاصة مع وصول حالات الوفاة بسبب الفيروس في البلاد إلى 92، فيما تجاوزت الإصابات 2300 شخص، وفق الأرقام الرسمية.

لكن المعارضة تقول إن الأعداد الحقيقية للمصابين والمتوفين أعلى من ذلك بكثير على الأغلب.

وجاء إعلان فريد الدين حداد عادل، وهو ابن سياسي بارز وشقيقته متزوجة من ابن خامنئي، بإصابته بالفيروس بعد زيارة لمدينة قم، ليعلن اقتراب الفيروس من عائلة خامنئي.

Videos, shared on social media, show doctors and medical staff, who spend their days treating coronavirus patients in various hospitals in Iran, dance to keep up their morale.#Iran is currently facing a #coronavirus outbreak. pic.twitter.com/v4wVjrq61e