المصري يوضح موقف طارق العشري حال توديع الكونفدرالية

كشف طارق هاشم، عضو مجلس إدارة نادي المصري، حقيقة إقالة طارق العشري، المدير الفني للفريق، حال خروج النادي البورسعيدي من الكونفدرالية.





يستعد المصري لمواجهة نهضة بركان المغربي، في إياب دور ربع نهائي الكونفدرالية، والمقرر لها يوم الأحد المقبل.





وقال طارق هاشم، عبر مداخلة ببرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، "طارق العشري تولى القيادة الفنية للفريق منذ 10 أيام، وأنباء إقالته حال توديع البطولة أمر عارٍ عن الصحة تمامًا، ومجرد تكهنات من السوشيال ميديا".





وكان المصري تعادل مع نهضة بركان، في مباراة الذهاب والتي أقيمت في مصر، بهدفين لمثلهما.





ومن جانب آخر، أوضح أن "إيهاب جلال هو من اعتذر عن تدريب المصري ونحن لا ندخل في مشاكل مع أحد كمجلس إدارة".



