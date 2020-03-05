AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المصري يوضح موقف طارق العشري حال توديع الكونفدرالية

الخميس 05/مارس/2020 - 05:27 ص
طارق العشري
طارق العشري
Advertisements
محمد رشاد
كشف طارق هاشم، عضو مجلس إدارة نادي المصري، حقيقة إقالة طارق العشري، المدير الفني للفريق، حال خروج النادي البورسعيدي من الكونفدرالية.

يستعد المصري لمواجهة نهضة بركان المغربي، في إياب دور ربع نهائي الكونفدرالية، والمقرر لها يوم الأحد المقبل.

وقال طارق هاشم، عبر مداخلة ببرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، "طارق العشري تولى القيادة الفنية للفريق منذ 10 أيام، وأنباء إقالته حال توديع البطولة أمر عارٍ عن الصحة تمامًا، ومجرد تكهنات من السوشيال ميديا".

وكان المصري تعادل مع نهضة بركان، في مباراة الذهاب والتي أقيمت في مصر، بهدفين لمثلهما.

ومن جانب آخر، أوضح أن "إيهاب جلال هو من اعتذر عن تدريب المصري ونحن لا ندخل في مشاكل مع أحد كمجلس إدارة".

يذكر أن المصري أعلن تولي طارق العشري مديرًا فنيًا للمصري، خلفًا لـ إيهاب جلال الذي تولى القيادة الفنية لمصر المقاصة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيهاب جلال: قرار رحيلي عن المصري سيكون جماعيًا مع الإدارة .. فيديو

انقسام حول العميد.. مصادر: إيهاب جلال باقٍ في المصرى بقرار من حلبية

رئيس المصرى لـ صدى البلد: ثقتنا كبيرة فى إيهاب جلال.. وسنعود أقوى سريعا

بعد إعلانه مدربا للمصري.. تعرف على أسماء معاوني طارق العشري

طارق العشرى يصطحب 30 لاعبا بمعسكر المصرى استعدادا لنهضة بركان بالكونفدرالية

الكونفدرالية .. موعد مباراة المصري ونهضة بركان في ذهاب دور الـ 8

ترشيحاتنا

غاوي مشاكل.. صالح جمعة يدهس موظفا فى الجيزة بسيارة شقيقه عبد الله.. تفاصيل

أخبار النادي الأهلي.. عبد الله بكري يوقع للمارد الأحمر.. والقلق يسيطر على صن داونز

محرمتيش.. شيما الحاج تشعل السوشيال

لمرضى الغدة الدرقية.. 8 أطعمة تحد من زيادة الوزن

قرار جديد.. رفع الإيقاف عن كهربا عقب مواجهة صن داونز فى إياب دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

المصري يوضح موقف طارق العشري حال توديع الكونفدرالية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها حفاضات الأطفال.. البريطانيون يرتدون أشياء غريبة للحماية من كورونا

أزرق x أزرق.. مي عمر تتألق في أحدث جلسة تصوير

كورونا ينقسم إلى نوع أشد فتكا.. ويمكنه الانتشار في البول والبراز أو الغازات