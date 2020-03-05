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أخبار العالم

السعودية تعلن تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا الجديد

الخميس 05/مارس/2020 - 02:04 ص
صدى البلد
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صدى البلد
أعلنت وزارة الصحة السعودية مساء أمس، الأربعاء، ثاني إصابة بفيروس كورونا الجديد، لمواطن كان قادمًا من مملكة البحرين.


وأوضحت الصحة، فى بيان، أن المواطن المصاب لم يفصح عند المنفذ السعودي أنه كان متواجدًا فى إيران، لافتة إلى أنه كان مرافقا للحالة الأولي التى أُعلنت أول أمس، الإثنين.


من جانبها، طمأنت الوزارة الجميع بأن الحالة معزولة حاليًا فى المستشفي، ويجري التعامل معها وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.


ونوهت بأن جري حصر جميع المخالطين للمصاب وأخذ العينات منهم، لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، كما سيتم الإعلان عن جميع النتائج فور إنتهاء الفحص.


يشار إلى أن الوزارة أعلنت قبل يومين عن تسجيل اول إصابة بفيروس كورونا الجديد فى المملكة لمواطن كان قادما أيضا من إيران، وجري عزله فى المستشفى وحصر 70 مخالطا له. 

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