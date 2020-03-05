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أخبار العالم

لحظة مأساوية.. إيرانيون يركضون خوفا من مصاب بالكورونا في الشارع.. فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 04:15 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، مقطع فيديو مروعًا يوثق لحظة مأساوية لرجل سقط أرضا، ولم يجرؤ أحد من المارة على الاقتراب منه؛ خوفًا من أن يكون مصابا بفيروس كورونا.

وأظهر الفيديو لحظة اقتراب مسعف من الرجل المغشي عليه وكيف كان حذرا جدا في التعامل مع حالته.

ومن بين أشهر من أصيب مؤخرا بالكورونا في إيران، إسحق جهانيري، نائب الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأمر الذي دفع السلطات إلى الحجر عليه، وفق تقرير نشره موقع "إيران واير".

وارتفع عدد وفيات كورونا المستجد إلى 92 حالة في إيران.

وأطلقت السلطات سراح أكثر من 54 ألف سجين مؤقتا في خطوة لمكافحة الفيروس في السجون المكتظة.

من جانبه كشف نائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، الثلاثاء الماضي، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 2336 حالة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن نائب رئيس البرلمان تأكيده ارتفاع عدد النواب المصابين بفيروس كورونا إلى 23 نائبا.

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