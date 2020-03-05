رانيا يحيى: كوتة المرأة في المحليات والبرلمان نقلة نوعية للمجتمع المصري.. فيديو

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة ، إن وجود الكوتة فى المحليات والبرلمان سينقل مصر نقلة نوعية كبيرة ويمنحنا نظرة دولية لتقييم الدولة المصرية فى الخارج.





وأشارت رانيا يحيى ، خلال استضافتها ببرنامج هذا الصباح مع الإعلامية خلود زهران والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، اليوم الخميس، إلى أن المجلس القومى للمرأة أطلق مبادرة طرق الأبواب مؤخرأ استهدفت رسائل بعينها للمرأة المصرية.

ولفتت عضو المجلس القومى للمرأة ، إلى أن مبادرة طرق الأبواب تضمنت ايصال رسائل للمرأة المصرية مفادها طرق طرق التعامل مع التجار الجشعة، المشاركة السياسية، مكافحة الإرهاب، الزواج المبكر، ختان الإناث، وزواج القاصرات.





واوضحت رانيا يحيى ، أن المجلس لا يواجه أى مشاكل خاصة بتوصيل رسائلهم للمواطنين خاصة وإنهم يمتلكون أذرع حقيقية وهم الرائدات الريفيات، الواعظات من الاوقاف، رهبان الكنائس.





برنامج "هذا الصباح" على قناة اكسترا نيوز، فى نسخته الجديدة من تقديم المذيعتين أسماء مصطفى وخلود زهران، على أن تقدمه الأولى من الأحد للثلاثاء، والثانية من الأربعاء للجمعة.