تحذير قوي من فاروق جعفر للاعبي الزمالك قبل مواجهة الترجي

حذر فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق، من تسريب خبر إيقاف بعض عناصر الترجي، للاعبي الزمالك، وذلك "حتى لا يتأثرون بذلك، ويتراخون في المواجهة الصعبة"، على حد وصفه.





وقال جعفر "أتمنى ألا يعرف لاعبو الزمالك بخبر الإيقاف، وإن علموا فلابد وأن يتعاملوا مع الوضع كما لو كان لم يحدث".





وأكد "المباراة صعبة حتى وإن غابت بعض العناصر الأساسية من تشكيلة الترجي، فقد يكون اللاعب البديل موفقا أثناء مشاركته".





وطالب الفريق الأبيض بعدم التركيز في أسماء لاعبي المنافس، مضيفا "الزمالك فريق كبير ونجح في الفوز على خصمه مرتين في أسبوعين، وعليه أن يتوج مشواره الأفريقي بنتيجة إيجابية غدا بملعب رادس، لتأكيد تفوقه على الترجي".





وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مساء الأربعاء، عقوبات كبيرة على لاعبي ومدربي الترجي الرياضي التونسي قبل 48 ساعة من مباراة الزمالك.





وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد القاهرة وانتهت بفوز الزمالك (3-1)، قد شهدت أحداثًا مؤسفة من قبل لاعبي ومدربي الترجي، خاصة بعد الهدف الثاني للأبيض الذي سجله المغربي أشرف بن شرقي.





واعترض لاعبو الترجي بشدة على قرار الحكم المغربي رضوان جيد، باحتساب الهدف، وأدى ذلك إلى طرد محمد علي بن رمضان لاعب باب سويقة.





وقرر الكاف إيقاف قائد الترجي خليل شمام 6 مباريات، وكل من اللاعب عبد الرؤوف بن غيث، والمدير الفني معين الشعباني ومساعده مجدي تراوي 4 مباريات، مع تغريم عناصر فريق باب سويقة 140 ألف دولار.