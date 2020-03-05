AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تحذير قوي من فاروق جعفر للاعبي الزمالك قبل مواجهة الترجي

الخميس 05/مارس/2020 - 11:31 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
حذر فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق، من تسريب خبر إيقاف بعض عناصر الترجي، للاعبي الزمالك، وذلك "حتى لا يتأثرون بذلك، ويتراخون في المواجهة الصعبة"، على حد وصفه.

وقال جعفر "أتمنى ألا يعرف لاعبو الزمالك بخبر الإيقاف، وإن علموا فلابد وأن يتعاملوا مع الوضع كما لو كان لم يحدث".

وأكد "المباراة صعبة حتى وإن غابت بعض العناصر الأساسية من تشكيلة الترجي، فقد يكون اللاعب البديل موفقا أثناء مشاركته".

وطالب الفريق الأبيض بعدم التركيز في أسماء لاعبي المنافس، مضيفا "الزمالك فريق كبير ونجح في الفوز على خصمه مرتين في أسبوعين، وعليه أن يتوج مشواره الأفريقي بنتيجة إيجابية غدا بملعب رادس، لتأكيد تفوقه على الترجي".

وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مساء الأربعاء، عقوبات كبيرة على لاعبي ومدربي الترجي الرياضي التونسي قبل 48 ساعة من مباراة الزمالك.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد القاهرة وانتهت بفوز الزمالك (3-1)، قد شهدت أحداثًا مؤسفة من قبل لاعبي ومدربي الترجي، خاصة بعد الهدف الثاني للأبيض الذي سجله المغربي أشرف بن شرقي.

واعترض لاعبو الترجي بشدة على قرار الحكم المغربي رضوان جيد، باحتساب الهدف، وأدى ذلك إلى طرد محمد علي بن رمضان لاعب باب سويقة.

وقرر الكاف إيقاف قائد الترجي خليل شمام 6 مباريات، وكل من اللاعب عبد الرؤوف بن غيث، والمدير الفني معين الشعباني ومساعده مجدي تراوي 4 مباريات، مع تغريم عناصر فريق باب سويقة 140 ألف دولار.
 
وقد تكون هذه العقوبات بمثابة بوابة عبور الزمالك لنصف نهائي دوري الأبطال، أو شرارة حماس لفريق باب سويقة لتحقيق الصعب وإسقاط الأبيض بموقعة رادس غدا الجمعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فاروق جعفر يكشف خطة الزمالك لحصد لقب السوبر الأفريقي من الترجي

كلاكيت ثاني مرة.. الترجي التونسي يخسر السوبر الأفريقي

كارتيرون كلمة السر في فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي.. تفاصيل

عقوبات قاسية على الترجي بسبب أحداث ستاد القاهرة.. تعرف عليها

الغيابات تضرب الترجي.. يواجه الزمالك بدون مدرب وصانع ألعاب وظهير أيسر

الكاف يغرم الترجي 10000 دولار بسبب شماريخ جماهيره أمام الزمالك

ترشيحاتنا

بلاش الدقن.. الرجال أكثر عرضة لفيروس كورونا

عماد متعب: أجبرت على الاعتزال في الأهلي.. ورفضت الاستمرار كموظف

حقيقة إصابة امرأة بفيروس كورونا.. «صحة أسوان» ترد

رسالة رومانسية من مصطفى شعبان تشعل السوشيال ميديا.. والجمهور: الكلام ده كبير

وفاة والد الفنان أحمد عزمي

تريند الفن.. فضائح ياسمين عبد العزيز وخالد عليش.. بوس وأحضان شيرين لـ حسام حبيب بعد الحبس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. الإعلان عن مرسيدس E-Class 2021 الجديدة كليا.. صور

الكورنتينة.. أقدم حجر صحى في مصر .. تعرف عليها

بفستان أنيق .. يارا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة فى دبي