المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر تثمن قرار تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين في السعودية

ثمنت المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر، اليوم الخميس، قرار تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

وأكدت المنظمة - في بيان صادر عن أمانتها العامة نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن القرار يأتي في إطار اهتمام السعودية وجهودها المتواصلة؛ لمنع وصول فيروس "كورونا" إلى مناطق الحج والعمرة؛ من أجل ضمان تأمين الحماية اللازمة لقاصدي الحرمين الشريفين من المواطنين والمقيمين، وذلك انطلاقًا من المقاصد الشرعية للحيلولة دون وقوع أضرار بسبب هذا المرض المعدي.. مشيرة إلى أن القرار يظل واجبًا لحماية النفس ويأتي في الوقت المناسب دعمًا لمساعي منظمة الصحة العالمية وبقية المنظمات المعنية، للتصدي للفيروس ومكافحته ومنع انتشاره.

وبينت الأمانة العامة للمنظمة أن المملكة بهذا القرار تؤكد اهتمامها بأداء مسؤوليتها على أكمل وجه للحفاظ على الراغبين في أداء العمرة.