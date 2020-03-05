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تعليم

شبابنا قادر.. انطلاق مهرجان جامعة المنيا للأنشطة الأحد

الخميس 05/مارس/2020 - 04:04 م
صدى البلد
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ايمن رياض

ينطلق الاحد القادم مهرجان الأسر والاتحادات الطلابية للأنشطة لطلاب جامعة المنيا وطلابها الوافدين، بالصالة المغطاة بالحرم الجامعي تحت شعار "شبابنا قادر"، وذلك خلال الفترة من 8 مارس وحتى 10 أبريل 2020، وينظمه اتحاد طلاب الجامعة بالتعاون مع فريق طلاب من أجل مصر، برعاية من الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا، وبمشاركة كليات الجامعة العشرين في أنشطة وفاعليات المهرجان الرياضية والثقافية والفنية واجتماعية ونشاط الجوالة.


وأوضح د."عبدالنبي" أن المهرجان  يهدف إلى حث طلاب الجامعة على المشاركة بالانشطة، ودمج الطلاب الوافدين لممارسة الانشطة الطلابية، وذلك في الالعاب الجماعية  من خلال بطولة خماسي كرة القدم "طلبة"، والفردية بمسابقات تنس الطاولة "طلبة وطالبات"، وكذلك والألعاب الترويحية التى تضم رميات حرة لكرة سلة "طالبات"، وضربات جزاء "طالبات"، إلى جانب مسابقات إجتماعية يتنافس عليها طلاب الجامعة خلال بطولة الشطرنج للفرق "طلبة"، وبحث إجتماعي بعنوان "الآثار المترتبة على أكتشافات الطاقة"، وفي النشاط الفني الذي سيشمل مسابقات في الغناء والعزف، إلى جانب مسابقات في النشاط الثقافي في القرآن الكريم والشعر"الفصحى، والعامي" عن موضوعات من نماذج شعرية عن "حب مصر" من تأليف الطلاب، ومسابقة لقصة الخيال العلمي ، وندوات ثقافية عن التنمية السياسية ينظمها نشاط الأسر.

كما تستكمل فعاليات المهرجان بدور للخدمة العامة ينظمه نشاط الجوالة بالمطعم المركزي بالجامعة لخدمة الطلاب المترددين عليه.

والجدير بالذكر أنه سيتم افتتاح المهرجان صباح الأحد بحضور رئيس الجامعة ونائبه وعمداء الكليات، والقيادات الجامعية، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور حسام عبدالرحيم مقرر فريق طلاب من أجل مصر؛ وذلك باحتفالية كبري يقوم بتنظيمها وإخراج عروضها الطلابية، وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، والدكتور عبدالله الانصاري المشرف على طابور العرض، ويقوم بتنظيم فعاليات المهرجان مديري الإدارات ومديري مكاتب رعاية الطلاب بالكليات، والأخصائيين.
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