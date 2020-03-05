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رياضة

ماتش اليوم في الدوري .. حلمي طولان يعلن تشكيل إنبي أمام طلائع الجيش

الخميس 05/مارس/2020 - 05:02 م
حلمي طولان
حلمي طولان
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عبدالله هشام

أعلن حلمي طولان المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي إنبي، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش بعد قليل على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري الممتاز .


وجاء التشكيل كالتالي : 

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: على فوزي - أسامة جلال - محمود قاعود - رامي صبري

الوسط: عبد الرحمن عامر - عبد الرحمن عماد - أحمد شكري - حيميد ماو مكامي - محمد رزق لطفى

الهجوم: محمد شريف


ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 17 لقاء فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 وخسر 8 مواجهات، بينما يحتل إنبى المركز السابع برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلها وهزم فى 4 لقاءات .

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