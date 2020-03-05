لا يهرب من الميدان.. بكري: الرئيس السيسي مقاتل يدرك حجم المخاطر ويواجهها.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي انتصر لإرادة الشعب المصري في 3 يوليو بعد ثورة المصريين ضد جماعة الإخوان الإرهابية.





وأضاف مصطفى بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الرئيس السيسي يدرك المخاطر وكان يعرف أن المسؤولية جسيمة.





وتابع مصطفى بكري: "الرئيس السيسي مقاتل لا يستطيع أن يهرب من الميدان وواجه أزمات ومشاكل عديدة وواجه اقتصادا منهارا وتآكل المؤسسات وانهيار القيم.





وأكمل مصطفى بكري: "الرئيس السيسي تحمل المسئولية وكان يعرف منذ البداية أن البعض لن يتركه وأن الإخوان وحلفاء الشر لن يصمتوا بل يسعوا بكل السبل إلى الإساءة إلى المؤسسة العسكرية والإساءة إلى قائدها الأعلى".





وتابع مصطفى بكري: "الرئيس السيسي كان كأي جندي وقائد في المؤسسة العسكرية ويدرك أن كل هذه الأمور لن تصرفه عن الهدف الأساسي وهو حماية مصر".