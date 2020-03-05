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الجيش جاهز.. بكري: مصر لا تفرط في أمنها القومي وحقوقها التاريخية.. فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 07:48 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
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هاني حسين
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن  جيش مصر العظيم بقياداته ورجالاته مستعدون للدفاع عن الوطن والفداء بأرواحهم.

وأضاف  بكري  في برنامجه " حقائق وأسرار" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية  أصدرت بيانا أكدت  فيه أن الجيش في كامل الجاهزية للدفاع عن الأمن القومي المصري في مواجهة كل من يحاول المساس بامن مصر وكانت  الرسائل واضحة .

وتابع :"  مصر لا يمكن ان تفرط في أمنها القومي ولا في حقوقها التاريخية الثابتة والمعروفة للجميع".

وأكمل مصطفى بكري:"مصر تفضل الحل السياسي، ولكن  المساس بالأمن القومي المصري دائما ما يدفع إلى القرار المناسب دفاعا عن هذه الأرض في مواجهة الإرهاب وكل من يحاول النيل من حقوق المصريين".
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