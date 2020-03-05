قبل 25 يناير.. مصطفى بكري: المشير طنطاوي حذر من المؤامرة وخونة الداخل.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري ، إن الجيش المصري العظيم مسيرة من النجاح وقادته لا يتوقفون عن الكفاح والجهاد والنضال.





وأضاف مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الرئيس السيسي كرم مؤخرا المشير محمد حسين طنطاوي قائد الكتيبة 16 التي استطاعت أن تعبر قناة السويس قبل عبور باقي القوات في حرب أكتوبر وكانت مهمتها الدفع بعناصر قتالية للاستيلاء على دبابات العدو ورفع العلم المصري على شرق القناة.





وتابع مصطفى بكري: " المشير طنطاوي حذر من المخاطر وقبل أحداث 25 يناير، وقف المشير حسين طنطاوي وسط ضباطه ليؤكد أن الوطن يتعرض إلى مؤامرة وحذر من خطورتها وأشار إلى خونة الداخل".





وتابع مصطفى بكري: "مصر لا يمكن أن تفرط في أمنها القومي ولا في حقوقها التاريخية الثابتة والمعروفة للجميع".



