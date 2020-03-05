إصابة لاعب كرة قدم شهير بفيروس كورونا .. تفاصيل

أثبت التحاليل الطبيبة للاعب الدنمارك الشهير توماس كالينبيرج إيجابية إصابته بفيروس كورونا.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تم وضع كالينبرج ، الذي مثل الدنمارك في كأس العالم لكرة القدم في 2010 ، بالحجر الصحي، وعاد مؤخرا من رحلة إلى أمستردام وحضر مباراة يوم الأحد الماضي، وفقا لبيان نادي بروندبي الدنماركي.

وقال النادي الدنماركي الذي يتخذ من كوبنهاجن مقرا له يوم الخميس إن 13 شخصا وضعوا في الحجر الصحي في المنزل بعد المباراة ضد لينجبي.

وأضاف النادي أن كالينبرج التقى مع المشجعين لكنه كان أيضًا مع أعضاء النادي ، بما في ذلك المدافع جويل كابونجو والمدرب المساعد مارتن ريتوف والرئيس التنفيذي لشركة أول بالما.

ويذكر كالينبرج لعب 47 مبارة دولية للدنمارك، بما في ذلك جميع مباريات المجموعات الثلاث في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، وسجل خمسة أهداف في مسيرته الدولية.