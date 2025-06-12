الرئيس الإيراني: لن نقبل أبداً أن نخفض أبحاثنا إلى الصفر

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن بلاده لن تخضع للقوة ، مشيرا الي أن أساس المحادثات مع أمريكا هو توجيهات قائد الثورة الإسلامية.

وبحسب وكالة «تسنيم» الدولية للأنباء، اليوم الخميس، فقد قال بزشكيان : لن نقبل أبداً أن نخفض أبحاثنا إلى الصفر ثم ننتظر موافقتهم للحصول على المواد النووية اللازمة للصناعة والطب والزراعة وغيرها من العلوم.

وأضاف الرئيس الإيراني أثناء زيارته لمحافظة إيلام، الواقعة غربي إيران ، في لقاء مع الفعاليات السياسية والاجتماعية: من قال إنه لا ينبغي السماح لنا بإجراء البحوث العلمية؟ ماذا يفعلون ليأمرونا بتفكيك صناعتنا النووية بالكامل؟.

وتابع : لن نتهاون أبداً... لقد أكد قائد الثورة الإسلامية أننا لن نصنع قنبلة نووية، وهذه هي سياستنا الحاسمة.

وختم بزشكيان: يقولون لنا إنه يجب ألا نمتلك هذه المعرفة (النووية)، فغداً إن قلنا شيئاً، ستلقي إسرائيل علينا قنابل.. في الماضي عندما صنع علماؤنا ونخبنا الصواريخ، لم يعد صدام قادراً على قصف مدننا. كان يقصفنا كل يوم بها قبل أن نمتلكها وعندما صنعنا الصواريخ، لم يعد قادراً على قصفنا.