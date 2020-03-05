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أخبار العالم

بسبب إيران.. السعودية تطالب مواطنيها بإجراء ضروري خلال 48 ساعة

الخميس 05/مارس/2020 - 08:50 م
السعودية
السعودية
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شيماء مصطفى
دعت وزارة الصحة السعودية مواطنيها الذين زاروا إيران خلال الأسابيع الماضية الإفصاح عن ذلك فورا والتواصل مع الجهات الصحية.

يأتي ذلك بعد أن سجلت وزارة الصحة 5 حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد covid-19 لمواطنين قدموا من إيران عبر البحرين والكويت، وتبين أنهم لم يفصحوا للجهات المختصة بسفرهم إلى إيران عند عودتهم للمملكة.

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وحث مصدر مسؤول بالمملكة، جميع المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية، بالإفصاح عن ذلك فورًا، والتواصل مع وزارة الصحة عن طريق الرقم المجاني (937) المخصص للبلاغات الخاصة بوزارة الصحة لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها.

كما طالب المصدر المواطنين الذين يزورون إيران حاليًا بالإفصاح عن ذلك فور وصولهم للمملكة.

وأكد المصدر أنه سيتم استثناء هؤلاء المواطنين من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية في حال بادروا إلى ذلك في مدة أقصاها 48 ساعة من ساعة إصدار هذا البيان.

وشدد على المواطنين بعدم السفر إلى إيران نهائيًا، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات نظامية مشددة، بحق أي مواطن يرتكب هذا الفعل بعد الآن.
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