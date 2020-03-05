الشحات العزازى: يجوز الصلاة جالسا فى صلاة النافلة.. فيديو

قال الشيخ الشحات العزازى، الداعية الإسلامي، إنه يجوز صلاة النافلة حتى ولو المرء سليما، لافتا إلى أنه لا يجوز الصلاة جالسا فى حال صلاة الفرض الا فى حال عدم القدرة على القيام.





وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لو عندى قدرة وقعدت فى النافلة يصح، لكن لا يجوز هذا فى الفرض، وهناك خلاف بين العلماء حول صلاة الإمام جالسا".





وحذر الشيخ الشحات العزازى، من الشماتة من الأشخاص الذين يفعلون المعاصى، مشيرا إلى أن هذا الأمر يدعو للشفقة والرحمة.

وأضاف ، أن ارتكاب الذنوب والمعاصى مثل الأمراض التى تصيب الجسد، وهنا لا يجوز الشماتة فيها، لأنه محرم عليك الشماتة".





وأشار إلى أننا نكره المعصية ولا نكره العاصى أبدا لأن الله نهى عن فعل المعاصى ولكنه كرم الإنسان وميزه عن باقى الخلائق فلا يحق لنا كرهه شخصيا.