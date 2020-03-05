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حوادث

حادث مرعب.. مصرع 12 شخصا وإصابة ١١ آخرين في تصادم 3 سيارات بطريق الإسماعيلية

الخميس 05/مارس/2020 - 10:27 م
تصادم 3 سيارات بطريق
تصادم 3 سيارات بطريق الإسماعيلية
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انجي هيبة
لقي ١٢ شخصا مصرعهم وأصيب ١١ آخرون إثر تصادم ميكروباص مع سيارتين ملاكي بالإسماعيلية.

تلقي اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية إخطارا من العميد غزالي عسكر مأمور مركز أبوصوير بوقوع الحادث قرب مركز ومدينة أبوصوير علي طريق ٣٦ الحربي الواصل بين مدينة الإسماعيلية ومحافظة الشرقية.

وقام الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية برفع حالة الطوارئ بالمستشفى العام لاستقبال المصابين ودخول بعض الحالات لغرف العمليات لإجراء الجراحة اللازمة. 

وتنوعت الإصابات بحسب المصادر الطبية إلي كسور مختلفة واشتباه في ارتجاج في المخ والبطن وجروح بأنحاء مختلفة من الجسم. 

وأمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية بإرسال فريق من النيابة العامة بإشراف يوسف الدفتار رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية لمعاينة السيارات وانتداب لجنة من المرور لفحص السيارات لمعرفة أسباب وقوع الحادث، وسؤال المصابين حين تماثلهم للشفاء.
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