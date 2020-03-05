محمد سعفان: ندرس تحويل الجامعة العمالية لـ تكنولوجية

أكد الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة إن هناك 13 وحدة تدريب متنقلة، مشيرا الي أنه يعمل على تطويرها بالتعاون مع بعض الشركات.





وأضاف "سعفان"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" ، أن هناك إقبال غير عادي من الشباب على التدريب في الوحدات المتنقلة، لافتًا إلى أنهم لديهم قوائم انتظار كثيرة.





وتابع سعفان "ندرس تحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي".





وأوضح سعفان ، إن العامل المصرى يتمتع بالقدرة والكفاءة العالية، ويعد أفضل عامل على مستوى العالم لو تم توفير الإمكانيات المناسبة له.