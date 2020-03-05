AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد سعفان: ندرس تحويل الجامعة العمالية لـ تكنولوجية

الخميس 05/مارس/2020 - 10:50 م
محمد سعفان
محمد سعفان
Advertisements
عبد الخالق صلاح
أكد الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة إن هناك 13 وحدة تدريب متنقلة، مشيرا الي أنه يعمل على تطويرها بالتعاون مع بعض الشركات.

وأضاف "سعفان"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" ، أن هناك إقبال غير عادي من الشباب على التدريب في الوحدات المتنقلة، لافتًا إلى أنهم لديهم قوائم انتظار كثيرة.

وتابع سعفان "ندرس تحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي".

وأوضح سعفان ، إن العامل المصرى يتمتع بالقدرة والكفاءة العالية، ويعد أفضل عامل على مستوى العالم لو تم توفير الإمكانيات المناسبة له.

وأشار سعفان ، أن المصرى بالخارج يبدع في العمل، وهناك تشبث شديد به، وإقبال كبير عليه من كل دول العالم؛ مشيرا إلى أن فرص العمل التي توفرت للمصريين بالخارج عام 2019 وصلت لـ 300 ألف فرصة عمل بالخارج.

وواصل سعفان: " نتعاون مع الخارجية لإعداد قاعدة بيانات حول أعداد المصريين العاملين بالخارج، والمشروعات القومية وفرت فرص عمل كثيرة للشباب".

وتابع: "نتعاون مع وزارة الخارجية لإعداد قاعدة بيانات حول أعداد المصريين العاملين بالخارج، وأحد أهم أهداف خطة التنمية المستدامة هو خفض معدل البطالة الى 6 %".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعفان يبحث مع السفير الألماني تطوير مراكز التدريب المهنى واعتماد مشترك للشهادات.. نهتم حاليا بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة للشباب.. وجان نون: نرحب بالكفاءات المصرية في العديد من الوظائف

ترشيحاتنا

1000 جنيه أجر المأذون وعدم جواز توثيق عقد الزواج فى حالتين.. مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين

سقط الجنين من أحشائها ودهسها القطار .. تفاصيل حادثة هزت بني سويف

فيديوجراف.. أمير قطر حامل لفيروس كورونا

الأهلي يهزم الجزيرة في نصف نهائي سوبر رجال السلة

أخبار الزمالك.. كارتيرون يتحدث عن استعدادات الزمالك لمباراة الترجي.. وخسارة جديدة للأبيض

حقيقة إصابة طالب عماني بفيروس كورونا في الإسكندرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة عيد ميلاده الـ34.. هذا سر عشق المصريين لـ شيكابالا.. وقصة هذا اللقب

لتصبح سائقا محترفا.. 10 حيل لن تتعلمها في مراكز قيادة السيارات

بفستان كب.. بوسي في إطلالة أنيقة تستعيد ذكرياتها