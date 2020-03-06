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رياضة

صدمة قوية للزمالك قبل ساعات من مواجهة الترجي التونسي

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:26 ص
صدى البلد
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ملك موسى
تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك صدمة قوية وذلك في إطار استعداداته لمواجهة الترجي التونسي المرتقبة اليوم الجمعة، وذلك بسبب احتمالية غياب لاعبه المغربي محمد أوناجم عن المباراة.

وكشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن خضوع المغربي محمد أوناجم لاعب فريق الزمالك لاختبار طبي صباح اليوم الجمعة .

يأتي هذا لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة الترجي التونسي في إياب دور الثمانية لدور الثمانية.

ويعاني اللاعب من إصابة في الركبة ولم يشارك في تدريب الفريق الأبيض أمس في تونس.

ويواجه الزمالك، الترجي في التاسعة مساء اليوم على ملعب رادس في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بعدما كان قد حسم مواجهة الذهاب في القاهرة 3-1.
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