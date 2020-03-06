صدمة قوية للزمالك قبل ساعات من مواجهة الترجي التونسي

تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك صدمة قوية وذلك في إطار استعداداته لمواجهة الترجي التونسي المرتقبة اليوم الجمعة، وذلك بسبب احتمالية غياب لاعبه المغربي محمد أوناجم عن المباراة.





وكشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن خضوع المغربي محمد أوناجم لاعب فريق الزمالك لاختبار طبي صباح اليوم الجمعة .





يأتي هذا لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة الترجي التونسي في إياب دور الثمانية لدور الثمانية.





ويعاني اللاعب من إصابة في الركبة ولم يشارك في تدريب الفريق الأبيض أمس في تونس.



